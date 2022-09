Stasera in tv giovedì 22 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 22 settembre 2022. Su Rai 2 va in onda il telefilm Delitti in paradiso. Su La7 Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 22 settembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, Porta a Porta Speciale Politiche. Bruno Vespa a pochi giorni dal voto tira le somme di quanto è accaduto nelle ultime settimana di campagna elettorale. Spazio poi ai protagonisti e punti di vista delle coalizioni.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda l’ultimo appuntamento di Nudi per la Vita con Mara Maionchi. Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci affrontano le ultime prove per poi esibirsi al Teatro Franco Parenti di Milano per il gran finale.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, Criminali come noi con Luis Brandoni. Argentina. 2001. Fermin e un gruppo di amici hanno messo una cospicua somma di denaro da parte per riuscire a fondare una cooperativa agricola. Quando però scoprono di essere stati truffati dal direttore della banca, meditano vendetta.

Stasera in Tv giovedì 22 settembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa degli ultimi giorni di campagna elettorale ma anche del malcontento dei cittadini alle prese con il rincaro dei beni di prima necessità e delle bollette. Spazio anche alla Russia e col conflitto contro l’Ucraina. Ospite della puntata Silvio Berlusconi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la seconda puntata del GF Vip. Alfonso Signorini accoglie gli ultimi otto concorrenti che sono pronti a varcare la Porta Rossa. Sono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, Daniele del Moro, Edoardo Donnamaria, Sofia Giaele de Donà, Gegia, Wilma Goich e Carolina Marconi.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda Max Angioni- Miracolato. Va in onda lo spettacolo, registrato al Teatro Manzoni di Milano, del comico emergente di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 21.25, Piazzapulita. Corrado Formigli commenta con ospiti in studio e in collegamento i temi più rilevanti in temi di politica ed economia. Al centro la campagna elettorale e le coalizioni.

Nove, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2015, Gli Ultimi saranno gli ultimi con Paola Cortellesi. La pellicola racconta la storia di Luciana che viene licenziata quando scopre di aspettare un bambino e un poliziotto veneto trasferito con disonore.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1993, Senza Tregua con Jean Claude Van Damme. Chance Boudreaux, marinaio ed esperto di arti marziali accetta l’incarico di aiutare Natasha Binder, che è preoccupata per la misteriosa scomparsa del padre.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2017, Quasi nemici- l’importante è avere ragione con Daniel Auteuil. Il sogno di Neila è diventare avvocato e per tale ragione si è iscritta ad una prestigiosa università parigina. Qui però si scontra ben presto con il professor Mazard.

Italia 2, alle 21.00, propone il film horror del 2015, The Witch con Ralph Ineson. Il predicatore William è stato cacciato dalla comunità nella quale vive. Decide così di trasferirsi insieme alla moglie e ai figli nei pressi della foresta. Ben presto però cominceranno ad avvertire delle sinistre presenze.

Stasera in Tv giovedì 22 settembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1025, Come ti rovino le vacanze con Ed Helms. Rusty ha scelto di fare una sorpresa alla propria famiglia. Ha infatti intenzione di portare la moglie e i due figli in un parco divertimenti in California. Nulla però si svolge come aveva previsto.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2007, L’ospite inatteso con Richard Jackins. Il professor Walter, introverso e solitario, scopre che una coppia di immigrati ha preso possesso del proprio appartamento. Dopo la rabbia iniziale, Walter inizierà a fare amicizia con loro riscoprendo anche il piacere di vivere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2016, Il viaggio di Fanny con Léonie Souchaud. Mentre i nazisti occupano la Francia la tredicenne Fanny viene mandata in una colonia in montagna, in cerca di un nascondiglio in quanto ebrea. Qui conosce alcuni coetanei con i quali progetta la fuga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2007, John Rambo con Sylvester Stallone. L’ex Marine Rambo si è trasferito da tempo in Thailandia dove ha ricominciato una nuova vita. Un giorno i membri di una missione umanitaria chiedono il suo aiuto per riuscire a raggiungere la Birmania. Dapprima restio, finirà poi per cambiare idea.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film azione del 2011, 40 carati con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy è stato arrestato ed è finito in prigione per un crimine che in realtà non ha mai commesso. Quando riesce ad evadere dal penitenziario raggiunge la cima di un grattacielo per gridare la propria innocenza ma accadano degli eventi inaspettati.