Quarto Grado 2 dicembre, anticipazioni: i casi di Alice Neri e Alberto Genovese

Venerdì 2 dicembre, dalle ore 21:25 su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma, a cura di Siria Magri, è condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata è fruibile anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 2 dicembre, la morte di Alice Neri

Al centro di Quarto Grado di venerdì 2 dicembre vi è la storia di Alice Neri. La 32 enne, originaria di Rami di Ravarino, ha perso la vita nelle scorse settimane in circostanze non ancora chiare. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato il 18 novembre ed era chiuso all’interno del bagagliaio della sua auto.

Come ricostruito nelle indagini, la sera prima dell’omicidio Alice ha avuto un aperitivo al bar in compagnia di un suo collega. La 32 enne, da tale incontro, non ha mai più fatto ritorno. Come racconta Quarto Grado del 2 dicembre, gli inquirenti, per arrivare all’identità del killer, utilizzano i filmati delle videocamere di sorveglianza, oltre che i tabulati telefonici del suo cellulare.

L’ipotesi di uno stalker

Durante Quarto Grado del 2 dicembre è dato ampio spazio all’ipotesi di uno stalker. Chi indaga sull’omicidio, infatti, starebbe concentrando le proprie attenzioni tra i colleghi di Alice Neri. Proprio nel luogo di lavoro la 32 enne avrebbe conosciuto quello che poi sarebbe divenuto il suo stalker. Quest’ultimo, stando alle indiscrezioni, avrebbe iniziato a perseguitare la vittima sia di persona che attraverso messaggi sul cellulare.

Anche durante il turno lavorativo Alice sarebbe stata vittima di molestie, che avrebbe prontamente denunciato ai suoi superiori. A diffondere quest’ultima informazione è il fratello Matteo, che aggiunge: “Vari colleghi di Alice sono stati ascoltati ma non sappiamo se tra loro c’è anche chi ha molestato mia sorella. Ci sono ancora troppe incognite e punti interrogativi”.

Quarto Grado 2 dicembre, Alberto Genovese

Nel corso di Quarto Grado di venerdì 2 dicembre si torna a discutere del caso di Alberto Genovese. L’ex imprenditore è finito al centro delle cronache negli scorsi mesi, dopo che alcune giovani lo hanno denunciato per violenza sessuale. Proprio per tale reato, Genovese ha subito una condanna in primo grado a otto anni e quattro mesi di reclusione.

L’ex imprenditore, intanto, deve rispondere di altre accuse, riguardanti l’intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico. Nella diretta di Quarto Grado del 2 dicembre, per la prima volta dopo la condanna, parla una delle vittime di Genovese. Quest’ultima, nel corso dell’intervista, ripercorre ciò che le è accaduto.