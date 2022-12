Report 12 dicembre, anticipazioni: inchiesta sulla Lega e su TIM

Condividi su

Lunedì 12 dicembre, dalle ore 21:25 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata è fruibile, in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Report 12 dicembre, focus sull’azienda TIM

A Report del 12 dicembre è in programmazione un servizio dal titolo Questa è TIM, dedicato alla nota azienda di telecomunicazioni. Gli inviati Norma Ferrara e Giorgio Mottola, come dichiarato nelle anticipazioni, parlano della situazione finanziaria della società. In estate la nuova dirigenza ha presentato un piano per dividere in due l’impresa. L’obiettivo era di cedere a Cassa Depositi e Prestiti la parte della rete fissa, sulla quale gravano i maggiori debiti e la gran parte dei dipendenti.

Come racconta Report del 12 dicembre, però, tale idea ha ricevuto la bocciatura da parte del governo a guida Giorgia Meloni. L’esecutivo, dal canto suo, non ha presentato alcun progetto alternativo e il titolo in Borsa ha subito un importante crollo.

Lo show cerca di ricostruire il percorso che ha portato l’azienda a tale situazioni. Con documenti inediti, inoltre, viene acceso un faro su alcuni contratti giudicati anomali che la TIM avrebbe stipulato nel periodo in cui stava per chiudere l’accordo con DAZN sui diritti della Serie A di calcio.

Inchiesta sulla Lega

Report del 12 dicembre manda in onda un servizio dal titolo Slegati in casa e realizzato da Luca Chianca e Alessia Marzi. Nel pieno della campagna elettorale, la Lega di Matteo Salvini ha realizzato un grande raduno a Pontida, già sede storica del movimento precedente, ovvero la Lega Nord. Secondo quanto comunica la trasmissione, il partito guidato dall’attuale Ministro delle Infrastrutture avrebbe versato all’immobiliare Pontida Fin (di proprietà della vecchia Lega) 250 mila euro per l’affitto di un solo giorno.

Il vecchio movimento politico, dopo pochi giorni, avrebbe utilizzato una parte di quei soldi per pagare Francesco Barachetti, imprenditore accusato di aver sottratto dei fondi pubblici. Quest’ultimo, come emerso nelle scorse settimane, sarebbe coinvolto in una vicenda riguardante la caserma dei carabinieri di Trezzo sull’Adda, comune amministrato dal partito di Matteo Salvini. Brachetti, nel 2016, si è aggiudicato un appalto da 600 mila euro per terminarne i lavori.

Report 12 dicembre, i rifiuti che la Tunisia vorrebbe riportare in Italia

Infine, nel corso della puntata del 12 dicembre di Report, si torna a parlare dei rifiuti in Tunisia. L’inchiesta è realizzata da Greta Orsi, Bernardo Iovene e Lidia Galeazzo e ha il nome di Il reso tunisino. Nel 2021, dal porto di Salerno, sono partiti 282 container di rifiuti diretti verso la Tunisia. Una volta qui, però, le autorità locali hanno ritenuto la merce illegale. Da quel momento è partito un lungo tira e molla. Lo Stato del Nord Africa pretende che la totalità dei rifiuti torni in Italia. Nonostante una parte sia già sbarcata nuovamente a Salerno, in Tunisia permangono 69 container che, a loro dire, devono tornare il prima possibile nel nostro territorio.