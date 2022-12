Il Natale che vorrei, su Canale 5 in esclusiva l’intervista a Papa Francesco: orario e anticipazioni

Condividi su

Domenica 18 dicembre, dalle ore 20:35 su Canale 5, è prevista la messa in onda di Il Natale che vorrei, ovvero l’intervista a Papa Francesco. Lo speciale, prodotto da Officina della Comunicazione in collaborazione con RTI, è fruibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Il Natale che vorrei Papa Francesco, l’intervista a cura di Fabio Marchese Aragona

L’intervista a Papa Francesco nel corso de Il Natale che vorrei è realizzata da Fabio Marchese Ragona. Il giornalista, 39 anni, è il vaticanista di Mediaset, dove conduce da qualche tempo la rubrica Stanze Vaticane sul canale di all news TG Com 24. Non è la prima volta che Ragona ha la possibilità di incontrare il Santo Padre.

Il giornalista ha guidato la prima edizione de Il Natale che vorrei, in onda lo scorso 10 gennaio del 2021. In quell’occasione il colloquio con il Pontefice, trasmesso sempre su Canale 5, ha raccolto più di 5 milioni di telespettatori. Il 19 dicembre scorso, invece, il vaticanista ha curato il docufim Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi, anch’esso in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Il Santo Padre celebra i suoi primi dieci anni di pontificato

L’intervista di Papa Francesco a Il Natale che vorrei ha come location Casa Santa Marta. Quest’ultima, situata all’interno della Città del Vaticano, è dal 2013 la residenza ufficiale scelta dal Pontefice. Durante la conversazione c’è modo di affrontare alcune questioni che riguardano la sfera intima del Santo Padre. Per quest’ultimo, d’altronde, il prossimo anno promette di essere intenso. A marzo 2023 festeggia i primi dieci anni di pontificato e, per l’occasione, dovrebbero essere in programma delle cerimonie. La conversazione con Fabio Marchese Aragona è nel solco della semplicità e informalità.

Il Natale che vorrei Papa Francesco, i temi di più stretta attualità

L’intervista a Papa Francesco a Il Natale che vorrei rappresenta l’occasione per parlare dei temi che hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica negli ultimi mesi. Un focus è proposto sulla guerra in Ucraina, che il Santo Padre ha di recente definito “una sconfitta per l’intera umanità”. Il Vaticano ha più volte manifestato la volontà di mediare tra le parti, con la speranza di arrivare presto a un cessate il fuoco.

Tra gli argomenti analizzati nel colloquio con Papa Francesco a Il Natale che vorrei vi sono la denatalità, i poveri, l’importanza dello sport e lo stato di salute della politica. Ampio spazio, infine, è dedicato al caro energia e, in generale, alla crisi economica che da mesi affligge molte famiglie e attività lavorative italiane.