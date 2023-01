Stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023. Su Rai 2 va in onda Elisa: an intimate night. Rete 4 invece propone Frozen Planet II-Incanto di Ghiaccio.

Stasera in Tv giovedì 5 gennaio 2023, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, il fantastico del 2015, Cenerentola con Lily James. La giovane Ella dopo la morte del padre si ritrova con la malvagia matrigna e le perfide sorellastre Anastasia e Genoveffa. Costretta ad un vita da sguattera, tutto cambio quando riesce a partecipare ad una festa reale.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Elisa: an intimate night. Sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano Elisa regala al pubblico i suoi successi, accompagnandosi con pianoforte, chitarra e archi. Salgono sul palco numerosi ospiti da Brunori Sas a Ligabue, da Dardust ad Edoardo Leo.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2021, Maria Teresa- L’Apice del potere con Ursula Struss. Il film racconta parte della vita di Maria Teresa Arciduchessa d’Austria. Focus sul matrimonio del primogenito Giuseppe e di Isabella di Parma. La donna, malata di vaiolo, muore dopo aver dato alla luce la loro figlia.

Stasera in Tv giovedì 5 gennaio 2023, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Frozen Planet II-Incanto di Ghiaccio. Il secondo appuntamento della docuserie della Bbc è dedicato all’osservazione e allo studio della tigre siberiana.

Canale 5, alle 21.25, il film commedia del 2010, A Natale mi sposo con Vincenzo Salemme. Gustavo, chef milanese che vive da tempo a Roma, sogna un giorno di diventare un chef stellato. Grazie all’aiuto del figlio ottiene la possibilità di preparare un ricco banchetto di nozze a St. Moritz. Gli sposi sono Chris, figlia di Tony, e Steve, erede di un banchiere.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2016, Now you see me 2 con Mark Ruffalo. Atlas e i suoi collaboratori dopo un periodo di inattività hanno deciso di tornare in azione. Ben presto però comprendono di essere stati coinvolti in un intrigo pericolo e poco chiaro.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette il film thriller del 1996, Schegge di paura, con Richard Gere. L’avvocato Martin Veil diventa il difensore di un giovane che è accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Durante le proprie indagini scopre che l’arcivescovo costringeva dei ragazzi a girare filmini a luci rosse.

Nove, alle 21.25, trasmette Il Celeste- Roberto Formigoni. Va in onda un’intervista esclusiva a Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia. Presenti anche contributi di amici e detrattori dell’ex politico.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2011, Viaggio in Paradiso con Mel Gibson. Un criminale viene arrestato mentre cerca di superare il confine tra Stati Uniti e Messico. Grazie ad un bambino di appena 10 anni riuscirà a trovare la via della legalità.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 1027, Blade Runner 2049 con Ryan Gosling. L’agente K decide di provare a cercare Rick Deckard, ex blade runner della polizia di Los Angeles che è scomparso nel nulla da ben 30 anni. Gli occorre il suo aiuto dopo aver scoperto un inquietante segreto, sepolto da decenni.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2000, Un maresciallo in gondola con Ezio Greggio. Il Maresciallo Arturo Colombo non deve perdere mai di vista la preziosa collana indossata da una celebre attrice, appena arrivata in città. Non mancheranno guai ed equivoci.

Stasera in Tv giovedì 5 gennaio 2023, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2020, Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre protagonisti si preparano a partire per la Puglia con le rispettive famiglie. Una volta arrivati però scoprono che a causa di un disguido saranno obbligati a condividere la stessa abitazione.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2020, Un Anno con Salinger con Margaret Qualley. Joanna trova lavoro come assistente di un’agente letteraria e tra i suoi clienti c’è anche lo scrittore J.D. Salinger. Il suo compito è di rispondere alle numerose lettere che Salinger riceve.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2018, La befana vien di notte con Paola Cortellesi. Un produttore di giocattoli decide di rapire Paola, maestra di giorno e Befana in incognito di notte, a pochi giorni dal 6 gennaio. Alcuni suoi allievi, che hanno scoperto il suo segreto, faranno di tutto per salvarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film drammatico del 2008, Nessuna verità con Leonardo di Caprio. L’agente della Cia Roger Ferris viene inviato in Giordania al fine di compiere una pericolosa missione. Deve riuscire a fermare un terrorista islamico che sta progettando un attentato contro gli Stati Uniti.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 1999, Arlington Road- L’inganno con Jeff Bridges. Michael Faraday, docente di storia rimasto vedovo, sta crescendo da solo suo figlio. Un giorno stringe amicizia con Oliver, suo vicino di casa. Ancora non sa che l’uomo è un terrorista che lavora sotto copertura.