Stasera in tv giovedì 19 gennaio 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 19 gennaio 2023. Su Rai 3 un nuovo appuntamento di Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Su Italia 1 invece va in onda il film Harry Potter e la Camera dei Segreti .

Stasera in Tv giovedì 19 gennaio 2023, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Che Dio Ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio Restare o partire Suor Angela riceve al convento la visita inaspettata del Vescovo che si lamenta del suo operato. Dopo l’incontro decide di aiutare Emiliano a seguire Sara perché convinti che si sia cacciata nei guai. Nel frattempo Suor Teresa fa un’inquietante scoperta.

Nell’episodio Progetti Tutto ciò che accade nel Convento sta mettendo in crisi Azzurra che ha intenzione di far tornare tutto com’era prima. Ludovica prova dei sensi di colpa nei confronti Ettore mentre Cate vuole capire cosa ha intenzione di fare della propria vita.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film azione del 2018 The Equalizer 2 Senza perdono con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della CIA, ha deciso di cambiare lavoro diventando l’autista. Sceglierà però di tornare in azione quando la sua amica Susan viene coinvolta nelle indagini riguardanti un omicidio.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Questa settimana la band è guidata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. Tra gli ospiti inn studio Frankie Hi-Nrg, Donato Carrisi, Piergiorgio Odifreddi e Paolo Fresu. In collegamento il premio Nobel Giorgio Parisi e Silvio Orlando.

La squadra dei competenti è composta da Giuseppe Antonelli, Amalia Ercoli-Finzi, Ilaria Gaspari e Vincenzo Levizzani.

Stasera in Tv giovedì 19 gennaio 2023, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, dell’arresto di Matteo Messina Denaro, dell’aumento dei costi dell’energia e dei beni primari. Spazio anche al nuovo scenario dopo la riforma sul Reddito di Cittadinanza. Tra gli ospiti Francesco Lollobrigida, Andrea Delmastro Delle Vedove, Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Michela Vittoria Brambilla.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la partita di calcio Juventus- Monza per gli Ottavi di Finale. Allo Juventus Stadium i bianconeri, capitanati da Massimiliano Allegri, affrontano la squadra allenata da Raffaele Palladino.

Italia 1, invece, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2002, Harry Potter e la Camera dei Segreti con Daniel Radciffe. Nel corso delle vacanze estive, l’elfo Dobby cerca di convincere Harry ad abbandonare la Scuola di Magia di Hogwarts perché la sua vita sarebbe in pericolo. Il giovane insieme ad Hermione e Ron affronterà con coraggio il suo nemico.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Al centro del talk show di Corrado Formigli i temi più rilevanti in materie di politica ed economia a livello nazionale ed internazionale. Presenti molti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, invece, alle 21.25, trasmette il film azione del 2013, Parker con Jason Statham. Durante una rapina Parker viene tradito di propri amici. Elaborerà un piano sofisticato per vendicarsi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film poliziesco del 1988, Danko con Arnlod Schwarzenegger. Danko, capitano della polizia sovietica, e il il poliziotto americano Lou Donnelly vengono inviati a Chicago per una missione. Devono riuscire a fermare un trafficante di droga che ha ucciso un suo collega.

Rai Movie, invece, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 2016, Arrival con Amy Adams. L’esperta di linguistica Louise Banks viene arruolata da un gruppo di esperti per studiare le intenzioni di alcuni alieni che hanno invaso la Terra.

Cine 34, alle 21.00, propone il film commedia del 2013, Tutto colpa di Freud con Marco Giallini. L’analista Francesco è alle prese con le vicissitudini amorose delle tre figlie. Marta si innamora perdutamente di un sordomuto, Sara è omosessuale mentre l’ultima figlia, appena diciottenne, ha invece una relazione con un cinquantenne.

Stasera in Tv giovedì 19 gennaio 2023, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 1996, La Quinta Onda con Alex Roe. Dopo che l’umanità è stata decimata da numerosi attacchi alieni. La ragazza con l’aiuto di un giovane misterioso, farà di tutto per ritrovare suo fratello.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, After Yang con Colin Farrell. Jake ha intenzione di riparare l’androide della figlia. Durante i lavori scoprirà parti della sua vita che lo aiuteranno a rafforzare il legame con la moglie e la bambina.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2015, Heidi con Anuk Steffen. Heidi vive in modo spensierato la sua infanzia con il nonno tra le montagne. Tutto cambia quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantastico del 1978, Superman con Christopher Reeve. New York. Il giornalista Clark Kent è in realtà Superman che cerca infatti di combattere i criminali.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film giallo del 2017, Mistero a Crocked House con Max Irons. Charles Hayward accetta di occuparsi della morte di un anziano, nonno di una sua ex fidanzata. Inizialmente la causa del decesso sarebbe riconducibile ad un infarto. Ma nulla è come sembra.