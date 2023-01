Stasera in tv venerdì 27 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 27 gennaio 2023. Su Raitre, il film Green Book, con Viggo Mortensen. Su Canale 5 invece va in onda la fiction Fosca Innocenti 2, con Vanessa Incontrada.

Stasera in tv venerdì 27 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, l’evento Binario 21. Nel Giorno della Memoria la senatrice a vita Liliana Segre e Fabio Fazio danno vita a uno speciale in diretta dalla Stazione Centrale di Milano, nel luogo dal quale negli Anni 40 convogli carichi di ebrei partivano per i lager nazisti. Dal Binario 21, nel 1944, partì la stessa Segre, allora 13enne.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale OSN – Concerto della Memoria. Per il Giorno della Memoria, l’Orchestra della Rai, diretta da Fabio Luisi, esegue il capolavoro di Schonberg “Un sopravvissuto di Varsavia”, interpretato dalla voce di Francesco Micheli; segue Sinfonia n.7 di Mahler.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero danno il via alla terza puntata del nuovo anno del programma d’inchiesta. Non mancano le ricostruzioni e gli sviluppi sui casi che hanno colpito l’opinione pubblica in questi ultimi mesi, come l’omicidio di Alice Neri e il caso ancora irrisolto di Liliana Resinovich.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, la fiction Fosca Innocenti 2. Titolo dell’episodio di stasera: “Il diario dell’anima”. A causa di un banale malinteso, Cosimo non rivolge più la parola a Fosca (Vanessa Incontrada). Ma il vice questore ha ben altro a cui pensare: la sua cara amica Ginevra è stata gravemente ferita da un colpo d’arma da fuoco. I sospetti cadono su Duccio, figlio del marito di Ginevra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità Propaganda Live. Anche per il programma di Diego Bianchi l’attualità non si rivela avara di spunti per riflettere, affrontati come di consueto con un pizzico di ironia: il popolare “Zoro” non rinuncia in particolare alle sue spassose incursioni sui social.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Italia. Antonino Cannavacciuolo è al “Ponte Rosso”, ristorante a San Giorgio di Piano (Bologna) che aveva perso un po’ di smalto. Dopo aver assaggiato il menù e osservato lo staff al lavoro, lo chef fornisce al titolare alcuni consigli per ripartire.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. A meno di un mese dalla partenza della nuova stagione rivediamo i personaggi più amati dell’ultima edizione dello show di Maurizio Crozza. Imperdibile l’imitazione di Red Ronnie con le sue bizzarre idee sul 5G.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Tommaso Foglia si recano tra i vigneti di Franciacorta per premiare la miglior Cake Star. Ciascun concorrente viene giudicato sulla base della location, il cabaret delle paste e il suo “pezzo forte”.

I film di questa sera venerdì 27 gennaio 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Peter Farrelly, Green Book, con Viggo Mortensen, Mahershala Alì. Bronx (New York), 1962. Il rozzo buttafuori italoamericano Tony Lip (Viggo Mortensen) accetta di fare da autista a Donald Shirley (Mahershala Ali), famoso pianista di colore che deve affrontare un tour negli Stati del Sud, dove vige ancora la segregazione razziale. Non sarà un viaggio semplice.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto a un attentato, è costretto a tornare in azione.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Vadim Perelman, Lezioni di persiano, con Nahuel Pérez Biscayart. 1942. L’ebreo Gilles viene catturato dalle SS e trasportato in un campo in Germania. Lì cerca di sopravvivere spacciandosi per iraniano e fingendo di insegnare il persiano all’ufficiale Koch.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Un cowboy sfregia una prostituta, ma lo sceriffo del paese si rifiuta di arrestarlo. Le amiche della donna, stanche dei soprusi, assoldano l’ex pistolero Willy Munny per dare la caccia all’uomo.

Su La 5, invece, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Garry Marshall, Capodanno a New York, con Hilary Swank. Durante i preparativi per festeggiare il Capodanno 2012, s’intrecciano le storie di un gruppo di newyorchesi: da chi celebra l’amore, a chi spera in una seconda possibilità.

Stasera in tv venerdì 27 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film tv Call My Agent – Italia. Due episodi: “Pierfrancesco e Anna” – “Matilda” con Sara Drago. Lea e gli altri agenti della Cma si barcamenano fra vita privata e le mille esigenze delle star che frequentano l’agenzia. Tra queste Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti e Matilda De Angelis.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.