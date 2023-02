Masterchef Italia 12 diretta 2 febbraio: prova esterna sulla cima del Monte Cervino

Condividi su

Giovedì 2 febbraio va in onda su Sky un nuovo appuntamento di Masterchef Italia 12. Giudici ancora una volta Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

I concorrenti ancora in gara prima della prova esterna che si svolge sulla cima del Monte Cervino, al confine tra l’Italia e la Svizzera, affrontano una sfida di pasticceria con giudice lo chef Gianluca Fusto.

La scorsa settimana sono stati eliminati Giuseppe e Silvia.

Masterchef Italia 12, diretta 2 febbraio, Golden Mystery Box

Nella diretta del 2 febbraio di Masterchef Italia 12 i concorrenti affrontano la Golden Mystery Box. Sotto la cloche si nascondono 5 piatti poveri vegetariani della tradizione italiana. Sono la Mesciua Spezzina, la Vignarola, tortelli di patate, fave e cicoria e ‘O sicchio d’a munnezza.

Devono realizzare un piatto vegetariano della tradizione che va però rivisitato in chiave moderna. I giudici assaggeranno solo i piatti di coloro che hanno lavorato meglio. La durata della prova è 45 minuti.

I migliori sono stati Hue, Sara, Nicola, Laura, Edoardo e Mattia.

Solo Hue, Sara, Mattia ed Edoardo però salgono in balconata.

Masterchef Italia 12, ospite Gianluca Fusto

Per l’Invention Test arriva come ospite Gianluca Fusto per una sfida di pasticceria. Mostra 4 idee di crostate diverse che rappresentano le quattro stagioni.

La prima con castagne e tartufo bianco (inverno), la seconda con mandorla, fragola, pomodori e cipolla (primavera). La terza con pesca, albicocca, frutto della passione e zafferano (estate). Ultima invece con arancia, ricotta e salsa balsamica di liquirizia (autunno).

In 60 minuti gli aspiranti chef devono preparare una crostata originale deve contenere tre elementi fondamentali: base di pasta frolla, crema e frutta. Sono tutti preoccupati e in netto ritardo con i tempi.