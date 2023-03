Stasera in tv sabato 11 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 11 marzo 2023. Su Raitre, il documentario Sapiens, un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi. Su Rete 4, il film La preda perfetta, con Liam Neeson.

Stasera in tv sabato 11 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del talent The Voice Kids. Dopo le “Blind Audition” della scorsa settimana i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno scelto tre concorrenti a testa che rivedremo sul palco stasera. Uno di loro verrà incoronato da Antonella Clerici vincitore della prima edizione italiana del talent.

Su Raitre, alle 21.45, il documentario Sapiens, un solo pianeta. Stasera Mario Tozzi spiega come in passato l’uomo sia riuscito a vivere in condizioni difficili, proprio come quelle dei deserti. Il viaggio parte da Marrakech per proseguire a Ouarzazate, fondamentale per il trasporto di merci nel deserto. Il viaggio finisce ad Ait-Ben-Haddou, patrimonio dell’Unesco.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con I maneggi per maritare una figlia. Tullio Solenghi, affiancato da Elisabetta Pozzi, riporta in scena una delle commedie più famose e amate del comico genovese Gilberto Govi. Ad impreziosire l’allestimento, il contributo di Davide Livermore.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Si conclude stasera lo show di Maria De Filippi, che anche in questa edizione ha riscosso ascolti record mescolando grandi emozioni e ospiti amatissimi dal pubblico come Charlize Theron, Renato Zero e Luciana Littizzetto. L’appuntamento con Maria è per sabato prossimo: parte infatti il Serale di “Amici”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Rivediamo la 2° tappa della 4° stagione. Bruno Barbieri si trova in Toscana alla ricerca del miglior hotel “Dimore storiche” della regione. La sfida è tra Villa Le Fontanelle, Locanda dei Logi, Castello di Tornano, Torre dei Belforti.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Dr Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli “Naso e spalle”. Sandra Lee è alle prese con Roger, che spera di poter eliminare le sue enormi escrescenze sul viso. In seguito si occupa di Christine, giù di morale a causa di un bozzolo sulla spalla.

I film di questa sera sabato 11 marzo 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Alessandro Celli, Mondocane, con Giuliano Soprano, Dennis Protopapa. Due orfani, Christian e Pietro, fanno di tutto per entrare nella gang di Testacalda, carismatico capo della banda delle Formiche. Il clan si contende il territorio con un gruppo rivale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. New York. Matt Scudder (Liam Neeson), ex poliziotto con problemi di alcolismo, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo (Dan Stevens) per scovare gli uomini che hanno rapito e ucciso sua moglie. Nelle indagini lo aiuta un artista senzatetto adolescente, TJ (Brian Bradley).

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di John Dahl, Il giocatore, con Matt Damon, Edward Norton. Mike McDermott sta cercando di cambiare vita e smettere con il gioco d’azzardo. Ma quando un amico uscito di prigione ha bisogno del suo aiuto, torna al tavolo verde.

Su Nove, alle 21.25, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2016, di James Nunn, Eliminators, con Scott Adkins, James Cosmo. L’ex agente della Dea Martin Parker, inserito nel programma protezione testimoni, si è trasferito a Londra con la figlia, deciso a farsi una vita. Ma una sera dovrà tornare in azione.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Robert Duvall, Cavalli selvaggi, con Angie Cepeda. Samantha Payne riapre un vecchio caso riguardante la scomparsa di un ragazzo di quindici anni: la donna è convinta che dietro il suo rapimento vi sia il ricco proprietario di un ranch.

Su Cine34, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia, con Toni Servillo. L’investigatore Vogel viene inviato nella sperduta cittadina di Avechot per risolvere il caso di una sedicenne scomparsa. I sospetti ricadono subito su un insegnante della scuola locale.

Stasera in tv sabato 11 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2014, di Marc Webb, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Due nuovi, pericolosi nemici minacciano la città e l’Uomo Ragno. Sono Electro, che ha il potere di controllare l’elettricità, e Harry Osborn, l’ex amico di Peter Parker.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1977, di John Badham, La febbre del sabato sera, con John Travolta. Tony Manero, un giovane commesso in un negozio di vernici a Brooklyn, cerca di riscattare la sua modesta esistenza trasformandosi nel re delle sale da ballo il sabato sera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2008, di Eric Darnell, Tom McGrath, Madagascar 2. Alex, Marty, Gloria e Melman si ritrovano in Madagascar dove però si sentono estranei e vogliono tornare in città. Con l’aiuto dei pinguini riparano un vecchio aereo che, però, li fa atterrare sulle pianure africane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1993, di John Woo, Senza tregua, con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen. New Orleans, Stati Uniti: il marinaio ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene assoldato da Natasha Binder, che teme per la vita del padre scomparso misteriosamente.