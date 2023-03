Stasera in tv domenica 26 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 25 marzo 2023. Su Raitre, l’ultima puntata del programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film thriller Pulp Fiction, con John Travolta.

Stasera in tv sabato 25 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Secondo appuntamento con la 4° edizione dello show musicale condotto da Milly Carlucci. Tra i giurati detective ritroviamo i veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, presenti fin dalla prima edizione, con Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone. Tra le nuove maschere: la Rosa, la Stella e il Criceto.

Su Raitre, il documentario Sapiens, un solo pianeta. Nell’ultima puntata Mario Tozzi torna in Marocco. Il suo viaggio parte dalle dune, la cui sabbia concima le giungle dall’altra parte dell’oceano, e prosegue nei deserti che una volta erano il fondale del mare, fino alla scoperta delle voragini scavate dall’acqua attraverso le montagne della catena dell’Atlante.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Il piacere dell’onestà. Indebitato fino al collo, Angelo Baldovino (interpretato da Valerio Binasco, che cura anche la regia) sposa dietro congruo compenso Agata, l’amante incinta del marchese Colli. La commedia è una delle prime opere di Pirandello.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Secondo dei nove appuntamenti previsti con la fase serale del talent condotto da Maria De Filippi. I ragazzi rimasti in gara sono divisi in tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Arisa e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Stephane Jarny è ancora il direttore artistico.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio: Spagna-Norvegia. Allo Stadio La Rosaleda di Malaga la nazionale spagnola guidata da Luis de La Fuente debutta nelle qualificazioni per gli Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024, ospitando i norvegesi allenati dal Ct Stale Solbakken.

Su Nove, alle 21.15, il game show Cash or Trash. Primo di due speciali del programma che vede Paolo Conticini nei panni del banditore della casa d’aste più famosa della televisione. Stasera partecipano alcuni ospiti vip pronti ad accaparrarsi tesori veri o presunti.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Dr Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli “La cisti”. La dottoressa Lee si occupa del naso grande e bulboso di Stephen che gli causa disagio. Poi aiuta Veronica a liberarsi della protuberanza che ha su una delle natiche.

I film di questa sera sabato 25 marzo 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Oriol Paulo, Contrattempo, con Mario Casas, Ana Wagener. Adriàn Doria, manager di successo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso la sua amante. Lui si professa innocente e assume l’avvocatessa Virginia Goodman.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2021, di Daniele Falleri, Dietro la notte, con Roberta Giarrusso, Stefania Rocca. Durante una notte piena di colpi di scena, Marta, Bruno, Giulia ed Elena vengono coinvolti in una vicenda pericolosa che farà riaffiorare in loro traumi non superati.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta. A Los Angeles si intrecciano varie storie, tra cui quella del killer Vincent Vega (John Travolta), incaricato dal suo boss Marsellus Wallace (Ving Rhames) di portare a cena la moglie Mia (Uma Thurman). La serata prende una piega inaspettata quando Mia usa la droga di Vincent e va in overdose.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, con Eddie Redmayne. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald (Johnny Depp), Albus Silente (Jude Law) arruola il proprio ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne) che accetta di aiutarlo. Il giovane è ignaro dei reali pericoli che lo attendono in un mondo della magia sempre più diviso.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Roger Michell, Il buongiorno del mattino, con Diane Keaton. Lo show televisivo condotto da Colleen Peck è in calo. In suo aiuto ariverà Becky Fuller, una giovanissima produttrice che tenterà di riportare la trasmissione alla ribalta.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1998, di A. Davis, Delitto perfetto, con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow. Sull’orlo della bancarotta, un agente di Borsa assolda l’amante della bella e ricca moglie per ucciderla e incassarne l’eredità. Ma le cose non vanno come previsto.

Su Cine 34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore di una giovane modella americana, a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in tv sabato 25 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Andrew e Joe Erwin, Non mollare mai, con Zachary Levi. La storia di Kurtis “Kurt” Warner, campione di football americano: le sfide e le lotte che ha dovuto affrontare e il sostegno dei familiari, allenatori e compagni di squadra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Gore Verbinski, Rango. Il camaleonte Rango si ritrova nella cittadina di Polvere, nel deserto del Mojave, e inizia a spacciarsi per grande pistolero. Gli abitanti, vessati da predatori e brutti ceffi, lo nominano subito sceriffo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.