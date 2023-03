Stasera in tv venerdì 31 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 30 marzo 2023. Su Raitre, il talk show Splendida cornice, con Geppi Cucciari. Su La7, l’attualità con Piazza Pulita, programma condotto da Corrado Formigli.

Stasera in tv giovedì 30 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Un passo dal cielo 7. Titolo dell’episodio di stasera: “L’uomo degli orsi”. Manuela Nappi (Giusy Buscemi) torna a San Candido, dopo essere diventata ispettrice di polizia, per scoprire cosa si cela dietro la morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore locale. Appena arrivata, si trova coinvolta in un’indagine con suo fratello.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Dal Centro di produzione Rai di Milano Geppi Cucciari conduce con la consueta ironia la decima puntata del suo show. Con lei ritroviamo la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista dei Lunapop), il divulgatore Roberto Mercadini e Andrea Maggi, insegnante de “Il Collegio”.

Su Rai 5, alle 21.15, l’opera lirica Macbeth. Lo spettacolo che ha inaugurato la stagione 2021-22 del Teatro alla Scala di Milano, nell’allestimento di Davide Livermore. Nel cast, Luca Salsi (Macbeth), Ildar Abdrazakov (Banco), Anna Netrebko (Lady Macbeth). Dirige il Maestro Riccardo Chailly.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. L’impatto degli eventi più drammatici sulla vita quotidiana delle persone è uno degli aspetti che da sempre suscita l’interesse di Paolo Del Debbio. Fin dalla prima puntata della sua trasmissione, in onda dal 2019, il giornalista si è posto con grinta e convinzione al servizio di chi vuole saperne di più.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Corrado Formigli coinvolge i suoi numerosi ospiti in un dibattito che tocca principalmente l’attualità politica italiana, soprattutto per quanto riguarda le violente critiche dell’opposizione all’operato del governo di Giorgia Meloni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri è in Calabria dove si sfidano 4 hotel della Costa degli Dei. In gara Palazzo Mottola e Il Borghetto, entrambi situati a Tropea, l’Hotel Porta Pirgos (Parghelia) e l’Hotel Residence Santa Chiara di Capo Vaticano.

Su Nove, alle 21.25, il reality Faking it: bugie o verità? Seconda serata in compagnia del programma condotto da Pino Rinaldi. Stasera si parla dell’omicidio di Giulia Ballestri, ritrovata senza vita a Ravenna, in una villa disabitata di proprietà della famiglia del marito, il dermatologo Matteo Cagnoni.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Latonya ha avuto un’infanzia difficile, in cui il cibo era l’unica consolazione. La donna ha lottato per attenersi al piano dietetico del Dr. Now, ma la poca disciplina l’ha portata ad aumentare di peso, impedendole la chirurgia bariatrica.

I film di questa sera giovedì 30 marzo 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film drammatico del 2013, di Paul Greengrass, Captain Phillips, con Tom Hanks, Barkhad Abdi. La nave mercantile del capitano Richard Phillips (Tom Hanks) parte per Mombasa con un carico di apparecchiature agricole per le popolazioni povere. Durante il viaggio, a largo di Mogadiscio, viene assaltata da un gruppo di pirati somali. Per mettere in salvo l’equipaggio, Phillips si offre come ostaggio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2005, di Jon Favreau, Zathura – Un’avventura spaziale, con Josh Hutcherson, Jonah Bobo. Mentre si divertono con Zathura, un antico gioco da tavolo, Danny e Walter vengono catapultati nello spazio. Vivranno una fantastica avventura intergalattica, tra alieni e robot.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu. Vent’anni dopo aver vissuto insieme un periodo di studio a Lisbona, Ascanio (Luca Bizzarri) e tre suoi amici scoprono che la donna con cui all’epoca avevano avuto una relazione è morta. In Portogallo scoprono dell’esistenza di un figlio 20enne della defunta: chi di loro quattro è il padre?

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di Joss Whedon, The Avengers, con Robert Downey Jr, Scarlett Johansson. Il perfido Loki (Tom Hiddleston), principe di Asgard, vuole sottomettere l’umanità grazie al Tesseract, uno dei gioielli di Odino, in grado di produrre energia illimitata. Ma deve fare i conti con Capitan America, Iron Man (Robert Downey Jr), Thor e gli altri supereroi, pronti a tutto per salvare la Terra.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Verdone, I due carabinieri, con Enrico Montesano, Carlo Verdone, Massimo Boldi, Paola Onofri. Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano della bella Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano.

Stasera in tv giovedì 30 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, XXX – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà per niente facile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Gianni Amelio, Il signore delle formiche, con Luigi Lo Cascio. La vera storia dell’intellettuale Aldo Braibanti. Nell’Italia conformista degli Anni 60 l’uomo viene condannato per omosessualità e ripudiato dal suo stesso partito.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2007, di Doug Lefler, L’ultima legione, con Colin Firth, Ben Kingsley. Anno 476 d.C. Roma è in mano ai Goti e l’ultimo erede di Cesare viene fatto prigioniero: un gruppo di fedeli all’impero, guidati da Aurelio, parte per tentare di salvarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Jack Heller, Caccia al mostro, con Kevin Durand, Lukas Haas. A Maiden Woods, lo sceriffo Shields e il suo vice Saunders indagano sulla scomparsa di alcuni taglialegna. Intanto, si verificano altri eventi sempre più volenti e inspiegabili.