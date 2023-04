Stasera in tv sabato 15 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 13 aprile 2023. Su Raitre, il talk show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari. Su Italia 1, il film Captain America: The Winter Soldier, con Chris Evans.

Stasera in tv giovedì 13 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 7, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti. Titolo dell’episodio di stasera, “Purosangue”. Alla vigilia di un concorso ippico, un cavallo sparisce misteriosamente, mentre il suo proprietario viene trovato morto. Durante le indagini, Manuela (Giusy Buscemi) può contare sulla collaborazione di Nathan. Intanto Vincenzo mette in discussione il rapporto con Carolina.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Tutto può essere cultura, l’importante è come la si usa: partendo da questa convinzione, ogni giovedì sera Geppi Cucciari si avvicina a ogni forma d’arte meritevole di un riflettore e di uno sguardo, a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Tutto, come sempre, nel segno della leggerezza.

Su Rai 5, alle 21.15, opera lirica: Lucia di Lammermoor. Al Teatro alla Scala di Milano va in scena, fino al 5 maggio, l’opera di Donizetti nell’allestimento di Yannis Kokkos. Dirige il Maestro Riccardo Chailly. Tra gli interpreti Juan Digo Florez, nei panni di Edgardo, e Lisette Oropesa in quelli di Lucia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Due come sempre gli obiettivi di Paolo Del Debbio: affrontare in modo chiaro e semplice i fatti che stanno monopolizzando l’attenzione generale, e offrire agli spettatori la possibilità di far sentire la propria voce. Tra gli argomenti ricorrenti, il reddito di cittadinanza e le borseggiatrici impunite.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Perfino per un giornalista attento come Corrado Formigli è diventato seguire l’attualità politica, scandita da polemiche quasi quotidiane. Anche stasera, comunque, il conduttore commenta le news con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Juventus – Sporting Lisbona. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League a Torino, Massimiliano Allegri guida i bianconeri nella delicata sfida contro i portoghesi allenati da Ruben Amorim. Ritorno il 20 aprile allo Stadio Alvalade di Lisbona.

Su Nove, alle 21.25, Faking it – Bugie o verità? Il 17 marzo 2015 vengono ritrovati i corpi di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Le indagini si concentreranno presto su un amico di Trifone, Giosué Ruotolo. Con il giornalista Pino Rinaldi, ripercorriamo passo per passo il caso.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La vita di Stephanie è stata dura: dopo la morte del padre è stata data in affidamento. Da allora ha usato il cibo come valvola di sfogo. Poi ha deciso di aderire al programma di dimagrimento del dottor Now, ma poco dopo ha rinunciato.

I film di questa sera giovedì 13 aprile 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2017, di J. Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini. A causa del suo lavoro, Carlo (Fabio De Luigi), responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, è spesso lontano da casa. Improvvisamente si ritrova a gestire da solo i tre figli piccoli quando la moglie Giulia (Valentina Lodovini), esausta, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Anthony e Joe Russo, Captain America: The Winter Soldier, con Chris Evans, Samuel L. Jackson. Due anni dopo l’attacco alieno a New York Steve Rogers alias Captain America (Chris Evans) vive a Washington cercando di adattarsi a un mondo che non conosce. Tornerà in azione, assieme alla misteriosa Natasha (Scarlett Johansson), per combattere un nuovo nemico, il Soldato d’inverno.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2015, di Glenn Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due s’innamorano l’una dell’altro.

Stasera in tv giovedì 13 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con M. Jordan. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica.