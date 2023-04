Stasera in tv giovedì 20 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Lunedì 17 aprile, in prima serata su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Report. Il programma, come di consueto, è condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Report 17 aprile, il processo della famiglia Agnelli

A Report del 17 aprile è atteso il servizio dal titolo L’ereditiera svizzera. Gli autori sono Manuele Bonaccorsi, Federico Marconi e Madi Ferrucci. L’argomento principale è il processo in corso a Torino e che potrebbe cambiare le sorti della famiglia Agnelli.

La contesa giudiziaria verte intorno al testamento di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli. Margherita, loro figlia, è contrapposta a Ginevra, Lapo e John Elkann. La prima chiede l’annullamento del patto successorio che lei stessa avrebbe firmato nel 2004, con il quale accettava la somma di 1,2 miliardi di euro in cambio della rinuncia all’eredità.

In ballo, come racconta Report del 17 aprile, ci sono anche le quote della holding Dicembre, che controlla (fra gli altri) i quotidiani La Repubblica e La Stampa. Dalla questione, dunque, dipendono i destini di migliaia di lavoratori.

I campanili scelti per posizionare le antenne telefoniche

Nel corso di Report del 17 aprile spazio all’inchiesta Segnale Divino, a cura di Marzia Amico. In Italia sono molti i campanili sparsi per il territorio. Alcuni di questi, nel 2000, sono stati scelti per installare le antenne telefoniche. In cambio, stando a quanto dichiara il format, l’ente ecclesiastico incasserebbe un canone dalle aziende di telecomunicazioni. Il campanile, in tal modo, sarebbe utilizzato per finalità commerciale. Cosa, questa, che comporterebbe la perdita dell’esenzione fiscale dedicata agli immobili di proprietà della chiesa e destinati all’attività di culto.

Report 17 aprile, indagine giornalistica su Calciopoli

Infine, a Report del 17 aprile si svolge una indagine giornalistica su Calciopoli. Ne parlano Daniele Autieri e Federico Marconi in C’era una volta Calciopoli. Il racconto parte dalla pennetta USB che Luciano Moggi avrebbe consegnato ad Andrea Agnelli durante una Assemblea di azionisti della Juventus.

Report ha ottenuto le centinaia di migliaia di intercettazioni presenti nell’inchiesta che, nel 2006, ha cambiato il mondo del calcio italiano. Sulla questione, Ranucci mostra documenti inediti, che proverebbero l’esistenza di una battaglia di potere tra i padroni del calcio dell’epoca.

Inoltre, nel servizio sono intervistati varie personalità di spicco, a partire da Massimo Cellino, ex Presidente del Cagliari e della Lega Calcio. Oltre a lui presenziano l’allenatore Campione del Mondo Marcello Lippi e il designatore degli arbitri Paolo Bergamo.