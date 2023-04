Stasera in tv giovedì 27 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 23 aprile 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 23 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda puntata della fiction La sposa, con Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Mario Sgueglia. Il cadavere di Giorgia, prima moglie di Italo, viene ritrovato. L’autopsia scagiona Italo dall’accusa di omicidio. L’uomo, depresso, pensa al suicidio, ma Maria (Serena Rossi) lo dissuade. Quando scopre che suo zio aveva raggirato la famiglia di Giorgia, perde la testa e lo aggredisce.

Su Raitre, alle 20.00, l’attualità con Che tempo che fa. Le star internazionali del cinema e della musica sono spesso ospiti di Fabio Fazio. In questa edizione, tra gli altri, abbiamo visto Ed Sheeran, ospite della puntata del 16 aprile, Bono degli U2, che ha presentato il suo ultimo libro, e Ben Affleck, in collegamento da Los Angeles per parlare del film “Air”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Giuseppe Brindisi e la sua redazione approfondiscono le notizie che stanno monopolizzando le prime pagine dei giornali, dalle polemiche che infiammano il Parlamento alla preoccupazione per il protrarsi della guerra in Ucraina. Non mancherà poi l’analisi della nuova “crociata” di Donald Trump.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent show Lo show dei record. Decima serata in compagnia dello show condotto da Gerry Scotti che sta crescendo negli ascolti e ha toccato un nuovo record nella domenica di Pasqua. Le prove in esterna si tengono all’Autodromo di Monza: a raccontare questi tentativi ritroviamo Umberto Pelizzari, ex campione di immersione.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Inside. Lo spin-off del programma ideato e curato da Davide Parenti è condotto questa sera dalla storica “Iena” Giulio Golia. Napoletano, Golia è entrato nel cast degli inviati nel 1998. Recentemente ha incontrato Gennaro Panzuto, spietato boss della camorra diventato collaboratore di giustizia.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Nello studio del programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio anche questa domenica vengono affrontati i temi di più stretta attualità, analizzati dai due giornalisti con l’aiuto di autorevoli ospiti.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy “Phoenix”. Continua il viaggio negli Stati Uniti di Francesco Panella che arriva in Arizona, precisamente a Phoenix, per incontrare tre italiani che vivono lì. La sua missione è sempre quella di trovare gli autentici sapori italiani all’estero.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Ti spedisco in convento. Tra le ragazze c’è Francesca, che ha 19 anni e viene da Fasano (Brindisi). Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di prendere un anno sabbatico. Francesca ha un carattere ribelle e ama gli eccessi: riuscirà a seguire le regole del convento?

I film di questa sera domenica 23 aprile 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Nicolas Boukhrief, Tre giorni e una vita, con Pablo Pauly. In un villaggio delle Ardenne, Antoine è testimone di tre tragedie che cambieranno per sempre la sua vita: la misteriosa scomparsa di un bambino, la morte di un cane e l’esplosione della tempesta del secolo.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E., con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin, si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Brian Percival, Storia di una ladra di libri, con Sophie Nélisse. 1939. Durante l’ascesa del nazismo, la piccola ebrea Liesel viene nascosta dalla famiglia Hubermann. Lì, la bimba trova conforto agli orrori della guerra nella lettura.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di David Weaver, I circuiti dell’amore, con Shenae Grimes-Beech. Maddie torna nella sua città natale per il matrimonio della sorella. Lì ritrova Jake, un amico d’infanzia. Entrambi sono i testimoni di nozze e quindi passeranno molto tempo insieme.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri. Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna della quale s’invaghirono quando erano studenti. Lì scoprono che Amalia ha avuto un figlio da uno di loro. Ma da chi?

Stasera in tv domenica 23 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2022, di Pierre Coré, Belle e Sebastien – Next generation, con Robinson Mensah Rouanet. Durante le vacanze in montagna, il piccolo Sébastien incontra un bellissimo cane bianco, Belle. Il bambino farà di tutto per salvare il suo nuovo amico dai maltrattamenti del padrone.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Scott Waugh, Need for speed, con Dominic Cooper, Aaron Paul. Tobey, giovane meccanico che gestisce l’azienda di famiglia, viene coinvolto in una gara clandestina da Dino, pilota ricco e viziato. Ma, durante la corsa, un amico di Tobey muore.