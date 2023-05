Chi l’ha visto? 10 maggio, i casi: intervista a Pietro Orlandi

Condividi su

Venerdì 5 maggio, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma, come di consueto, è condotto da Gianluca Nuzzi ed Alessandra Viero. La puntata, curata da Siria Magri, è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 5 maggio, la morte di Saman Abbas

Durante Quarto Grado del 5 maggio è proposto un focus sulla morte di Saman Abbas. La giovane di origini pakistane, secondo l’accusa, è stata uccisa dalla sua famiglia. In particolare, genitori e parenti più cari della 18 enne non avrebbero accettato la sua volontà di vivere con gli stili tipici occidentali.

Inoltre, Saman ha rifiutato un matrimonio combinato nel proprio paese di origine. Da qualche settimana è iniziato il processo per l’omicidio. Gli imputati sono la mamma Nazia Shaheen e il padre Shabbar Abbas. Con loro anche lo zio Danish e i cugini Ikram e Nomanhulaq.

Il rinvio dell’udienza di estradizione per il padre Shabbar

Come racconta Quarto Grado del 5 maggio, la madre continua ad essere latitante in Pakistan e di lei non si ha alcuna notizia oramai da tempo. Il padre, invece, è in carcere nel paese asiatico da oramai sette mesi. Nelle scorse ore l’udienza per l’estradizione in Italia è stata rimandata ancora una volta.

Il motivo, in questa occasione, è la mancanza di personale in servizio presso il tribunale di Islamabad. Le scorte che avrebbero dovuto trasportare Shabbar dal carcere alle aule giudiziarie erano impegnate al fianco di Imran Khan, ex primo ministro pakistano.

Come più volte ha testimoniato Quarto Grado, però, non è la prima volta che l’udienza per l’estradizione del padre di Saman è rinviata. Dallo scorso novembre, infatti, è accaduto già decine di volte.

Quarto Grado 5 maggio, Emiliano Laurini

Durante Quarto Grado del 5 maggio, poi, è analizzato il caso che ha come imputato Emiliano Laurini. Il 41enne buttafuori di Prato è accusato di aver fatto picchiare con altri tre complici l’ex fidanzata Martina Mucci. Tra i coinvolti ci sarebbe anche un minorenne, che avrebbe accettato di assalire la giovane in cambio di 400 euro. La polizia, intanto, continua a indagare per rintracciare eventuali altri complici.

Quarto Grado del 5 maggio ricostruisce la vicenda, proponendo un focus sul passato di Laurini. Gli investigatori, infatti, sospettano che abbia commesso altre aggressioni ai danni della compagna. Questo, almeno, è il quadro che emergerebbe da alcune intercettazioni.