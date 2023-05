Quarto Grado 12 maggio, i casi: il giallo di Stefania Rota

Condividi su

Stasera in tv sabato 13 maggio 2023. Su Raitre, la miniserie Esterno notte, con Fabrizio Gifuni. Su Rete 4, l’attualità con il programma Sette giorni.

Stasera in tv sabato 13 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, l’ultima serata del programma musicale Eurovision Song Contest 2023. Nell’ultima serata a Liverpool entrano in gara i Paesi fondatori (tra cui Italia, Germania e Spagna) della rassegna internazionale ispirata al Festival di Sanremo. Quest’anno i nostri colori sono rappresentati da Marco Mengoni che, con “Due vite”, può puntare ad un risultato di prestigio.

Su Raitre, alle 21.45, la miniserie di Marco Bellocchio, Esterno notte, con Fabrizio Gifuni. “I terroristi”. I sommozzatori setacciano il Lago della Duchessa alla ricerca del corpo di Aldo Moro (Fabrizio Gifuni). Faranda e Morucci si mostrano contrari all’uccisione del Presidente della DC; Moretti e Balzerani invece non vogliono avere ripensamenti. A seguire “Eleonora” e “La fine”.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato). Silvio Orlando veste i panni di un uomo che ha deciso di vivere in un paese spopolato. Nella sua solitudine, ha acquisito una serie di manie, tra cui quella di non voler più camminare, e una confusione tra desideri e realtà che nessuno può smentire.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Sette giorni. Avete avuto una settimana molto intensa, e non avete potuto seguire con attenzione le vostre trasmissioni preferite? L’approfondimento curato da Elena Tambini vi consente di rivedere le interviste più interessanti e i momenti più significativi dei programmi andati in onda su Rete 4 da lunedì a venerdì.

Su La7, alle 21.15, Eden. Anche in questa stagione Licia Colò non solo mostra le bellezze naturali, artistiche e architettoniche della Terra, ma guida i telespettatori alla scoperta delle più moderne filosofie “green” per tutelare il futuro del nostro pianeta.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Hotel. Bruno Barbieri si trova sulla Costa Adriatica per una sfida tra quattro “Bike Hotels”, strutture per turistiche che prediligono le vacanze sulle due ruote: i clienti possono portarsi le bici in camera e nella hall c’è anche un’officina attrezzata.

Su Nove, alle 20.30, Basket Serie A – Quarti di finale. A sei giorni dalla chiusura della regular season prendono oggi il via i quarti di finale del campionato di basket. Quarti di finali e semifinali si giocano al meglio delle 5 gare, mentre le finali arriveranno al meglio delle 7 partite.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Fantasmi di famiglia. Nel New Hampshire, Amy Bruni e Adam Berry indagano sulle apparizioni che si sarebbero verificate in una casa vittoriana trasformata in locanda. Il proprietario afferma di aver visto una donna fantasma e gli ospiti parlano di figure molto vivide.

I film di questa sera sabato 13 maggio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2001, di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio, con Stefano Accorsi, Martina Stella. Le vicende di quattro amici trentenni. Adriano è in rotta con la moglie, Paolo è innamorato della sua ex, Carlo ha un’avventura con un’adolescente e Alberto non sa creare legami stabili.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Mamma o papà? con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Dopo quindi anni di matrimonio, Valeria (Paola Cortellesi) e Nicoola (Antonio Albanese) stanno per divorziare. Entrambi hanno accettato un lavoro lontano da casa. Quindi inizia così una guerra senza esclusione di colpi per chi dovrà avere la custodia dei loro tre figli: nessuno dei due vuole prendersene cura.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon, Madagascar 3. Arrivati a Montecarlo, il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman si mettono subito nei guai e vengono braccati dal terribile capitano Chantal DuBois. Per far perdere le loro tracce si infiltrano in un circo diretto a Roma. Conoscono così la tigre russa Vitaly e il giaguaro femmina Gia.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Barbet Schroeder, Formula per un delitto, con Sandra Bullock. La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Stasera in tv sabato 13 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Phyllis Nagy, Call me, con Elizabeth Banks. Chicago, 1968. Dopo aver subìto un aborto clandestino, Joy entra in contatto con le militanti del “collettivo Jane”. Lotterà con loro per aiutare le altre ad ottenere un’interruzione di gravidanza in modo sicuro.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Alfonso Cuaròn, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe. Harry Potter deve guardarsi da un nuovo temibile antagonista: l’evaso Sirius Black. Nel frattempo, scopre alcuni indizi che gli permettono di saperne di più sul suo passato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White House Down, con Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.