Stasera in tv domenica 21 maggio 2023, I programmi in onda

Torna da sabato 20 maggio in seconda serata su Rete 4, il programma di approfondimento Confessione Reporter con Stella Pende. La giornalista nel corso delle quattro puntate tratterà argomenti di opinione pubblica, approfondendoli con inchieste e reportage. Non mancheranno inoltre interviste inedite ai testimoni e le opinioni degli esperti del mondo dell’informazione. Il programma televisivo è a cura di Sandra Magliani.

Confessione Reporter Rete 4 – inchieste e reportage

Sabato 20 maggio in seconda seconda serata su Rete 4 tornano le inchieste di Confessione Reporter. Nella nuova stagione, che si snoderà in quattro puntate, Stella Pende affronterà tematiche di spessore a cui seguiranno reportage, e interviste a protagonisti ed esperti. Vorrei incontrarti tra 100 anni è il titolo della prima puntata, dove la giornalista si soffermerà sul desiderio comune di riuscire ad arrivare all’età di 100 anni in salute. E’ di fatti stata in America dove si studia il DNA di animali rari ma longevi. E’ grazie al viaggio in California e a la Mecca, che ha capito però che il segreto della longevità si nasconde proprio nel nostro paese. In Sardegna e in Calabria ha infatti incontrato centenari pronti a svelare la ricetta per arrivare ad un traguardo così importante in salute.

Il programma di Rai 4 Confessione Reporter proseguirà poi con Chiesa in Croce, con inchieste su casi drammatici di pedofilia. Con interviste e approfondimenti, si darà voce a vittime inascoltate e dimenticate. In Calabria e in Liguria ci sono ad esempio comunità di fedeli che si dividono tra colpevolisti e innocentisti, tra accuse e smentite. Nella terza puntata dal titolo Ali Spezzate, Stella Penda parlerà delle Farfalle, ovvero le atlete che hanno scelto di raccontarsi e condividere la sofferenza vissuta legata ai disturbi del comportamento alimentare. Sono infatti emersi numerosi casi di anoressia.

Infine, l’orsa JJ4 sarà protagonista della quarta puntata di Confessione Reporter dal titolo Liberi da Crudeltà. Un approfondimento sul rapporto uomo-animale a seguito della tragedia del runner sbranato da un orsa sulle montagne del Trentino. E poi la strage degli agnellini che ogni anno si consuma a Pasqua.

La giornalista Stella Penda

Stella Pende è una giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Dal 2012 conduce Confessione Reporter, prima su Italia 1 e poi su Rete 4. Nel 1982 ha condotto su Rai 2 la rubrica Si però…, all’interno della trasmissione Mixer di Giovanni Minoli. Nel 1984 aveva presentato la rubrica Sotto a chi tocca nella trasmissione Blitz condotta da Gianni Minà. E’ inoltre autrice di tre libri L’ho fatto per amore, Voglia di madre e Confessione reporter: quello che non ho mai scritto.