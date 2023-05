Stasera in tv venerdì 26 maggio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 26 maggio 2023. Su Raitre, il film Il traditore con Pierfrancesco Favino. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 26 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il varietà Tutti i sogni ancora in volo. Massimo Ranieri è il protagonista di uno show in due serate che rende omaggio ai grandi varietà del passato. Al suo fianco, Rocìo Munoz Morales. Il padrone di casa si racconta tra aneddoti personali e le sue più belle canzoni di sempre. Tra gli ospiti, grandi protagonisti del mondo dello spettacolo.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Schubert – Berio, Beethoven, Mendelssohn. L’Orchestra Rai diretta da Roberto Abbado esegue: Rendering di Schubert/Berio; Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra Op. 19 di Beethoven; Sinfonia n. 5 Op. 107 di Mendelssohn-Bartholdy. Al pianoforte Maria Joao Pires.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Anche stasera casi irrisolti, fatti di cronaca e tanto altro nel programma investigativo di Gianluigi Nuzzi che proseguirà fino al 2 giugno. Dalla settimana successiva andranno in onda le puntate denominate “Le storie”, dedicate ai casi che abbiamo seguito in questi mesi, come quello di Liliana Resinovich.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, Diego Bianchi cerca di informare senza rinunciare alla leggerezza. Accanto al conduttore, tra gli altri, i giornalisti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Celebrity Chef. Dal suo ristorante “AB – Il lusso della semplicità”, Alessandro Borghese ospita due nuovi chef per un giorno: Elisabetta Gregoraci e Sergio Friscia. A giudicarli, Riccardo Monco, chef tristellato e Angela Frenda, critica del “Corriere della Sera”.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Proseguiranno per tutta l’estate le repliche dello show di Maurizio Crozza. Anche stasera rivediamo gli sketch più divertenti. Tra le imitazioni riproposte quella di Flavio Briatore, Red Ronnie e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Truffa d’amore. Per il ciclo “Trappole d’amore” arriva la serie in quattro parti incentrata su Richard Scott Smith, che negli ultimi 20 anni ha usato Internet e le app di dating online per adescare donne. Ma le vittime, tra cui Tracy, hanno deciso di dargli la caccia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction A casa tutti bene 2, con Laura Adriani, Laura Morante. Paolo torna finalmente da Parigi, mentre Ginevra e Diego si avvicinano sempre più alla verità. Nel frattempo, la famiglia si riunisce per una triste causa, mentre Carlo è indaffarato con il resort.

I film di questa sera venerdì 26 maggio 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino. La storia di Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), il primo boss di Cosa Nostra ad avere accettato, negli Anni 80, di collaborare con la giustizia: le sue rivelazioni al giudice Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi) permisero di istruire nel 1986 il cosiddetto “maxiprocesso” di Palermo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Peter Segal, Ricomincio da me, con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens. Dopo 15 anni di lavoro come commessa, Maya (Jennifer Lopez) vuole dare una svolta alla sua vita lavorativa, prima che sia troppo tardi. Decide perciò di spedire a varie aziende un falso curriculum per ottenere un impiego migliore. L’occasione arriva, ma tenere nascosto il suo segreto non è semplice.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In time, con Amanda Seyfried, Justin Timberlake. In un futuro inquietante, la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo, bisogna pagare: Will cerca di riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di David Fincher, Seven, con Brad Pitt. Il giovane agente Mills viene affiancato all’esperto e disincantato detective Somerset che sta per andare in pensione. I due devono occuparsi di una serie di agghiaccianti omicidi legati ai sette peccati capitali.

Stasera in tv venerdì 26 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Nadine Labaki, Cafarnao, con Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw. Beirut. La storia del dodicenne Zain. In stato di detenzione per un grave reato commesso, il ragazzino decide di fare causa ai propri genitori, colpevoli di averlo messo al mondo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un nuovo partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari, ma con un grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, con Tom Cruise, Val Kilmer. Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è incaricato di addestrare un team di piloti. Tra questi, il figlio del compianto amico Goose.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricattato proprio dal killer che sta braccando.