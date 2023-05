Quarto Grado 26 maggio: la morte di Liliana Resinovich

Condividi su

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, venerdì 26 maggio, tornano alla guida di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è trasmesso su Rete 4 e in streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 26 maggio, Liliana Resinovich

Al centro di Quarto Grado del 26 maggio vi è la morte di Liliana Resinovich. La pensionata di Trieste è sparita nel nulla nel dicembre del 2021. Due settimane più tardi, il suo corpo privo di vita è ritrovato nei pressi di un boschetto.

Gli inquirenti hanno sin da subito indagato per comprendere in che modo è morta Liliana. La procura, in particolare, ha aperto due fascicoli: uno per suicidio e l’altro per sequestro di persona. Ma il fatto, ancora oggi, è un mistero. Il cadavere era avvolto all’interno di sacchi neri e presentava varie lesioni ed ecchimosi. L’esame autoptico effettuato sulla salma, però, non ha evidenziato segni riconducibili a un omicidio.

Tra pochi giorni la decisione sull’archiviazione

Come racconta Quarto Grado del 26 maggio, l’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich potrebbe presto arrivare a una svolta. La Procura, infatti, ha chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo che la pensionata si sia tolta la vita.

Contro tale scenario, però, sono arrivate tre opposizioni, presentate rispettivamente dal marito Sebastiano, dalla nipote Veronica e dal fratello Sergio. Quest’ultimo, negli scorsi mesi, aveva più volte chiesto anche la riesumazione del cadavere. Il prossimo 5 giugno è fissata l’udienza che potrebbe chiudere definitivamente la vicenda.

L’avvocato difensore del marito, come afferma Quarto Grado del 26 maggio, ha sollevato interrogativi sul luogo del ritrovamento. In particolare, ha definito la scena “inusuale”, quasi come se fosse il frutto “di una costruzione”. Inoltre, ha chiesto di svolgere nuovi esami sugli abiti e sugli oggetti di Resinovich.

Quarto Grado 26 maggio, la morte di Grazia Prisco

Un focus, a Quarto Grado del 26 maggio, è proposto anche sulla morte di Grazia Prisco. La pensionata di 80 anni ha lasciato Sarno (provincia di Salerno) a bordo di un apecar in compagnia del coetaneo ed amico Domenico De Filippo. Dopo qualche ore, il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita nei pressi di un dirupo.

Ciò che è successo nelle ore tra la scomparsa e la morte è ancora oggi ignoto. De Filippo, come ricorda Quarto Grado del 26 maggio, avrebbe cambiato più volte la propria versione dei fatti. Intanto, la Procura ha aperto una indagine per omicidio. Ad alimentare il mistero vi sarebbe un ritrovamento avvenuto nell’appartamento della vittima. Qui, infatti, i parenti hanno trovato numerose copie di documenti non appartenenti alla donna.