Stasera in tv giovedì 1 giugno 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 1 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il programma musicale Gigi uno come te – Ancora insieme. Gigi D’Alessio torna su Raiuno, dopo l’evento dello scorso 17 giugno per i 30 anni di carriera, con uno dei cinque concerti in programma dal 26 maggio a Napoli in Piazza del Plebiscito. L’artista accoglie sul palco numerosi amici e colleghi, tra cui Tanatai, Alex Britti, Serena Rossi.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Dopo tre settimane di pausa torna il programma condotto da Sabrina Giannini. La puntata “Non c’è pace tra gli ulivi” racconta tutti i retroscena del cosiddetto “made in Italy”. Ci si chiede se quello che viene esaltato come prodotto italiano abbia davvero origine integralmente nel nostro Paese.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Il Trovatore. L’opera di Verdi nell’edizione diretta da Riccardo Muti, andata in scena nel 2000 al Teatro alla Scala in occasione delle celebrazioni per il Centenario verdiano. Protagonisti sul palco Barbara Frittoli, Leo Nucci, Violeta Umana e Salvatore Licitra.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Anche se continua con successo la sua attività di scrittore, Paolo Del Debbio è e resta legatissimo alla sua trasmissione televisiva, grazie alla quale nel corso degli anni è riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia ed affetto con moltissimi italiani. Ogni giovedì sera il suo è il talk politico più seguito.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Seconda settimana in compagnia dello show registrato sul palco degli Arcimboldi di Milano e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Un’occasione per rivedere alcuni degli storici protagonisti come Leonardo Manera e Maurizio Lastrico, ma anche recenti scoperte come Federica Ferrero.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Corrado Formigli conduce l’ultima puntata di questa intensa stagione, e come sempre coinvolge i suoi numerosi ospiti in un dibattito che si preannuncia assai caldo, come lo sono i temi politici ed economici sul tappeto.

Su Nove, alle 21.25, Angelo Izzo – Cuore Nero. Rivediamo la puntata “Angelo Izzo – Cuore Nero”. Si ripercorre una storia iniziata nel 1975 quando Angelo Izzo, uno dei mostri del Circeo, inizia ad uccidere. 30 anni dopo, nel 2005, è un uomo libero, ma non esita ad uccidere altre due donne.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Dopo aver fatto l’impensabile, Tammy ha raggiunto il suo obiettivo di peso e decide di dare alla sua famiglia la grande notizia. Intanto, i familiari di Amy sono preoccupati perché il taglio cesareo richiede più tempo del previsto.

I film di questa sera giovedì 1 giugno 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1978, di Philip Kaufman, Terrore dallo spazio profondo, con L. Nimoy, Donald Sutherland. Matthew Bennel, vice ispettore della Sanità, e il dottor David Kibner, psichiatra, scoprono che misteriose forze extraterrestri stanno catturando la mente e l’anima degli umani.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2005, di Lasse Hallstrom, Il vento del perdono, con Robert Redford, Jennifer Lopez. Per sfuggire al compagno violento, la vedova Jean si rifugia con la figlia nel ranch del suocero. Lui, però, l’accoglie con freddezza perché la ritiene responsabile della morte del figlio.

Stasera in tv giovedì 1 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Michael Patrick King, Sex and the city, con Sarah Jessica Parker. Le avventure di Miranda, Samantha, Carrie e Charlotte, quattro anni dopo l’ultima puntata della serie tv. Si riparte da Carrie che sta per sposare il suo amato Big.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Antoine Fuqua, Southpaw – L’ultima sfida, con Jake Gyllenhaal. Billy Hope è un boxeur al culmine della carriera. Ma una tragedia lo spinge all’abuso di alcool e farmaci, finché un ex pugile decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, che ha 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito a una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Jaume Collet – Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.