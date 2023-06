Stasera in tv domenica 28 maggio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 4 giugno 2023. Su Raidue, Festa per lo scudetto del Napoli. Su Italia 1, il comedy show Emigratis – La resa dei conti, con Pio e Amedeo.

Stasera in tv domenica 4 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno. Titolo dell’episodio di stasera, “Senza occhi”. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall’arrivo di Blanca (Maria Chiara Giannetta), una giovane cieca che ha realizzato il suo sogno di bambina: lavorare per la polizia. Il suo primo caso è l’omicidio di una donna, ritrovata sotto l’ex Ponte Morandi.

Su Raidue, alle 21.00, evento: Festa per lo scudetto del Napoli. Una serata speciale per i tifosi del Napoli e per tutti gli appassionati di calcio. Dallo Stadio Diego Armando Maradona, il grande spettacolo dedicato alla conquista del terzo scudetto da parte della squadra partenopea. La lunga diretta è inserita in un’edizione speciale della “Domenica sportiva”.

Su Raitre, alle 21.25, serata di viaggi: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Come ogni estate torna in prima serata il programma condotto da Camila Raznovich. Sei le puntate previste in onda dal nuovo studio di Milano. Tra gli ospiti in studio, Pif e Sabina Guzzanti. Tra i luoghi che le telecamere raggiungono in questa edizione, Patagonia, Polinesia, i Caraibi e il Canada.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Emigratis – La resa dei conti. Rivediamo lo show con Pio e Amedeo trasmesso su Canale 5 lo scorso anno. Nel loro viaggio i due comici si muovono da Dubai a Parigi passando per Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami e Los Angeles. Tra i protagonisti della prima tappa, Mahmood, Roberto Bolle, Flavio Briatore e Ronaldinho.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare “La Marcia su Roma”. Rivediamo in replica il programma dove Aldo Cazzullo racconta alcuni personaggi, visti durante una giornata rivelatasi decisiva per loro ma anche per l’umanità. Stasera si parla di Mussolini e della Marcia su Roma.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Terza serata in compagnia della Gialappa’s Band e il Mago Forest. Con loro, Marcello Cesena (con il personaggio Jean Claude), Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani e Toni Bonji, quest’ultimo nei panni dell’esperto di cronaca nera.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy “New York”. Continuano le repliche del viaggio di Francesco Panella in cerca degli autentici sapori italiani. Oggi rivediamo la puntata di New York: tre italiani, che ci vivono da anni, i concorrenti della sfida, portano il conduttore nei loro ristoranti preferiti.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Maternità surrogata: una scelta d’amore. Cinque giovani donne inglesi raccontano il percorso che hanno intrapreso per aiutare alcune coppie a costruire la famiglia che hanno sempre desiderato e che rapporto si è instaurato tra loro e i futuri genitori.

I film di questa sera domenica 4 giugno 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Allen Hughes, Broken City, con Mark Wahlberg, Natalie Martinez. L’ex poliziotto Billy Taggart, ora detective privato, viene ingaggiato dal sindaco di New York per indagare sulla presunta infedeltà della moglie. Ma durante le indagini…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Dennis Dugan, Amori, matrimoni e altri disastri, con Jeremy Irons, Diane Keaton. Jessie, aspirante wedding planner, deve organizzare le nozze di un uomo importante. Intanto, Lawrence, puntiglioso esperto di catering, suisce il fascino della non vedente Liz.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, David Morse. 1935. John Coffrey (Michael Clarke Duncan) viene condannato alla pena capitale per un omicidio che non ha commesso. Nel braccio della morte, sotto la sorveglianza di Paul Edgecomb (Tom Hanks), mette in mostra poteri sovrannaturali che cambieranno le vite di chi lo circonda.

Su Canale 5, alle 21.20, il film biografico del 2002, di Ricky Tognazzi, Il Papa buono, con Bob Hoskins, Fabrizio Vidale. Piazza San Pietro, 3 giugno 1963: i fedeli piangono la morte di Giovanni XXIII, il “Papa buono” (Bob Hoskins). Scopriamo l’infanzia di Angelo Roncalli, nato a Sotto il Monte (Bergamo), la sua vocazione, le tappe del pontificato, iniziato nel 1958 e culminato con la convocazione del Concilio.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Taylor Hackford, L’ultima eclissi, con Jennifer Jason Leigh, Katihy Bates. Selena, affermata giornalista di New York, torna nel Maine per incontrare la madre Dolores. La donna è sospettata dell’omicidio dell’anziana signora presso la quale lavorava.

Stasera in tv domenica 4 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di John Michael McDonagh, The Forgiven, con Ralph Fiennes, Jessica Chastain. David e Jo Henninger si recano in Marocco per partecipare alla festa di un loro amico. Dopo il pranzo, i due si mettono in viaggio verso Tangeri, ma durante il tragitto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1978, di Michael Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro, Christopher Walken. Partiti per combattere in Vietnam, tre amici vengono catturati dai vietcong, vivono orrori indicibili e poi si separano. Uno di loro, tornato a casa, va a cercare gli altri due.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2006, di Andrew Davis, The Guardian – Salvataggio in mare, con Kevin Costner. Ben Randall, capitano di una squadra di salvataggio in mare, deve addestrare le nuove reclute. La sua attenzione è tutta per Jake, un giovane molto promettente.