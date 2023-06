Report 26 giugno, i servizi: il Ponte Morandi e l’alluvione in Emilia Romagna

Condividi su

Stasera in tv domenica 25 giugno 2023. Su Raitre, serata di viaggi: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Su La7, il programma di Aldo Cazzullo, Una giornata particolare.

Stasera in tv domenica 25 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno. Titolo dell’episodio di stasera, “Macchie”. La scomparsa di una dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori: il principale sospettato, infatti, è il petroliere Piccardo, che ha come avvocato la madre dell’ispettore. Intanto Blanca (Maria Chiara Giannetta) continua ad essere spiata: la sua vita è in pericolo.

Su Raidue, alle 21.00, il programma musicale Summer Hits. Anche la seconda edizione dello show musicale estivo di Raidue è condotta da Andrea Delogu, affiancata quest’anno da Nek. La prima delle sei puntate va in scena a Roma sul palco allestito in Piazza del Popolo. Ascolteremo hit come “Italodisco” dei The Kolors e “Mare caos” di Paola e Chiara.

Su Raitre, alle 21.25, serata di viaggi: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Quarta domenica in compagnia della versione estiva del programma dedicato ai viaggi e all’avventura. Anche stasera Camila Raznovich ci porta nei luoghi più belli, e spesso poco conosciuti, del pianeta. Una grande attenzione viene sempre riservata alle emergenze climatiche e ambientali.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Emigratis – La resa dei conti. Penultimo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo. Il lungo viaggio porta i due comici foggiani da Miami a Los Angeles. In California incontrano, tra gli altri, i protagonisti della soap “Beautiful” Katherine Kelly Lang e John McCook; in Florida invece i tennisti Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Prosegue con la replica della terza puntata il programma di Aldo Cazzullo, che affronta stasera la figura di San Francesco e nello specifico rievoca il percorso che portò Papa Innocenzo III ad approvare la regola francescana.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Sesto degli 8 appuntamenti previsti con le voci della Gialappa’s Band e il Mago Forest. Al suo fianco, come sempre, una diversa presenza femminile. Tra i comici ritroviamo Alessandro Betti con il suo bizzarro chef Stefano Maria Montesi.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy “Bruxelles”. Il ristoratore romano Francesco Panella gira per l’Europa alla ricerca degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione di oggi è dimostrare che si può mangiare bene italiano anche in Belgio, precisamente a Bruxelles.

I film di questa sera domenica 25 giugno 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2001, di Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, con George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia. Uscito di prigione, Danny Ocean (George Clooney) progetta di rapinare il caveau di tre casinò di Las Vegas gestiti da Terry Benedict, compagno della sua ex moglie Tess. Per mettere a segno il colpo, Danny contatta il fedele Rusty e con lui mette in piedi una banda di 11 elementi.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Gabriela Cowperthwaite, Sergente Rex, con Kate Mara, Ramon Rodriguez. Megan Leavey (Kate Mara) è una giovane marine che ha prestato servizio in Iraq come artificiere. Con l’aiuto del cane Rex, ha portato a termine con successo oltre cento missioni. Un giorno però resta ferita e viene rimpatriata: Rex rischia di essere soppresso, ma Megan farà l’impossibile per salvarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Sofia Coppola, L’inganno, con Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst. Durante la guerra civile, un soldato ferito viene portato al riparo in un collegio femminile. Ben presto la sua presenza attiverà giochi pericolosi e rivalità fra le giovani donne.

Stasera in tv domenica 25 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1999, di David O’Russell, Three Kings, con Mark Wahlberg, George Clooney. Alla fine della guerra del Golfo, tre marine, guidati dal maggiore Archie Gates, tentano di impadronirsi di un leggendario tesoro appartenuto al dittatore iracheno Saddam Hussein.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il Presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la nazione.