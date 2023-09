Stasera in tv domenica 3 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 3 settembre 2023. Su Raitre, il film L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin. Su Tv8, Motociclismo, G.P. di Catalogna.

Stasera in tv domenica 3 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Due episodi. Il primo s’intitola, “Morte di un trapper”. Tormentata dal dubbio del tradimento di Claudio (Lino Guanciale), Alice (Alessandra Mastronardi) gli restituisce l’anello di fidanzamento facendolo infuriare. Intanto la Manes le chiede aiuto per determinare le cause della morte di un cantante trap. A seguire, il secondo episodio, “Ferro 9”. La reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l’improvviso arresto di Giacomo (Sergio Assisi) rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell’omicidio di un imprenditore, avvenuto in un circolo del golf.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. 25 settembre 2022: il centrodestra conquista una netta vittoria elettorale ed esprime il primo Presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni. A quasi un anno da quell’affermazione, cosa è cambiato nello scenario politico di casa nostra? Giuseppe Brindisi stimola il dibattito tra i numerosi ospiti in studio.

Su Tv8, alle 21.35, Motociclismo: G.P. di Catalogna. In differita vediamo l’11° prova del Motomondiale che si disputa sul circuito di Montmelò. Dopo la doppia vittoria conquistata in Austria, Pecco Bagnaia (Ducati) è saldamente in testa alla classifica iridata con 226 punti, seguito da Jorge Martin.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Nuova serata in compagnia di Elettra Lamborghini con i PanPers. Anche stasera gli artisti salgono sul palco con i loro cavalli di battaglia. Tra loro Pino e gli Anticorpi, Dario Vergassola, Giovanni Cacioppo e Valentina Persia.

Su Real Time, alle 20.50, il reality Il castello delle cerimonie. Al Grand Hotel La Sonrisa Imma e Matteo celebrano il matrimonio di Anna e Luigi. Diventata mamma a soli 15 anni, la ragazza può finalmente coronare la sua fiaba romantica, in un’ambientazione da favola.

I film di questa sera domenica 3 settembre 2023

Su Raitre, alle 21.35, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin. Francia, 1894. Accusato ingiustamente di alto tradimento, il capitano dell’esercito francese Alfred Dreyfus (Louis Garrel) viene degradato e incarcerato. Un anno dopo, però, l’ufficiale Georges Picquart (Jean Dujardin), divenuto capo dei servizi segreti, riprende le indagini e scopre un complotto.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Henry Alex Rubin, Semper FL – Fratelli in armi, con Jai Courtney. L’ufficiale di polizia Callahan presta servizio nelle Marine Corps Reserves. L’uomo deve aiutare suo fratello che è finito in prigione, ma gli si pone davanti un dilemma etico.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Armando Iannucci, La vita straordinaria di David Copperfield, con Dev Patel. Adattamento cinematografico del romanzo di Charles Dickens: un racconto della vita del personaggio letterario, dalla giovinezza all’età adulto, sullo sfondo dell’Inghilterra del XIX secolo.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Stasera in tv domenica 3 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Todd Field, Tàr, con Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant. Lydia Tàr, famosa compositrice e prima donna a dirigere la Berliner Philharmoniker, viene accusata di abuso di potere. Trova conforto solo in Petra, la sua figlia adottiva.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2021, di Lana Wachowski, Matrix Resurrections, con Keanu Reeves. Neo, ancora tormentato da sogni e visioni, si ritrova all’interno di un nuovo Matrix, ma non ne è consapevole. Ben presto, però, qualcuno gli farà capire che la realtà in cui vive non è reale.