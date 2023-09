Chi l’ha visto?, la puntata del 27 settembre: il finto suicidio di Adamo

Condividi su

Mercoledì 27 settembre, in prima serata su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Il programma, come sempre, è condotto da Federica Sciarelli. È possibile assistere all’appuntamento in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 27 settembre, il finto suicidio di Adamo

Se ne è parlato molto negli ultimi giorni e Chi l’ha visto? del 27 settembre intende fare chiarezza. Ci riferiamo al caso del finto suicidio di Adamo, che ha già occupato una lunga parte dell’appuntamento trasmesso sul terzo canale della TV di Stato sette giorni fa.

Adamo Guerra, nel 2013, è sparito nel nulla a Lugo, nella provincia di Ravenna, dove risiedono l’ex moglie e le due figlie. In quella occasione, l’uomo aveva lasciato ai propri cari dei bigliettini di addio. Tutti, dunque, hanno pensato a un suicidio.

Poche settimane fa, come racconta Chi l’ha visto? del 27 settembre, è arrivata la svolta. Le telecamere della trasmissione, infatti, hanno svelato che Adamo, in realtà, è vivo e risiede in Grecia, dove lavora all’interno di un’agenzia di servizi. Determinante, in tal senso, è la richiesta di riconoscimento dello status di italiano residente in Grecia presentata all’Anagrafe italiani residenti all’estero nei primi mesi del 2022.

L’ex moglie sapeva che Adamo non era morto?

Chi l’ha visto? del 27 settembre, con ogni probabilità, scioglie i vari dubbi che ancora avvolgono la vicenda. Secondo quanto ha comunicato l’ANSA, infatti, l’ex moglie sarebbe stata a conoscenza almeno dal 2016 che Adamo non era morto. In quell’anno avrebbe presentano una denuncia ai carabinieri di Imola. L’accusa ai danni di Guerra è quella di aver violato gli obblighi familiari in relazione al mantenimento delle due figlie.

Chi l’ha visto? 27 settembre, la storia di Edoardo

A Chi l’ha visto? del 27 settembre è proposto un focus sulla vicenda con protagonista Edoardo. È giovane, felicemente fidanzato e con un bel lavoro e, almeno in apparenza, sembra felice. Tuttavia, all’improvviso sparisce nel nulla ed è ritrovato dopo qualche tempo nei pressi di un antico palazzo di Napoli, dove nessuno dice di averlo mai visto. Cosa è successo ad Edoardo e perché si trovava in quel luogo? La conduttrice ne parla in studio con le sorelle del ragazzo.

Infine, come sempre avviene nel format, è protagonista il pubblico a casa. Quest’ultimo, nel corso della diretta, può rivolgersi alla trasmissione per effettuare appelli, richieste di aiuto e segnalazioni.