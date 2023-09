Stasera in tv sabato 30 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 28 settembre 2023. Su Rai3, la nuova edizione del people show Splendida cornice, con Geppi Cucciari. Su Canale 5, la terza puntata della fiction La voce che hai dentro, con Massimo Ranieri.

Stasera in tv giovedì 28 settembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma Ulisse, il piacere della scoperta. Il titolo della puntata di stasera, la penultima della nuova edizione, è “Istanbul, la città che visse tre volte”. Alberto Angela ci racconta la storia della splendida città turca, prima colonia greca con il nome di Bisanzio e poi, con il nome di Costantinopoli, diventata capitale dell’Impero Romano d’Oriente.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Libri, film e arte per raccontare con ironia e leggerezza il mondo di oggi. Geppi Cucciari torna con la seconda edizione del programma che coinvolge anche attori, amici e testimoni del nostro tempo tra aneddoti e curiosità della nostra quotidianità. Un modo per divertirsi ma anche per riflettere.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Special Concert 2023. Il tradizionale appuntamento di fine estate con la Filarmonica di Vienna. Sul podio, il Maestro Jakub Hrusa; al pianoforte Igor Levit. In programma musiche di Brahms (Concerto for Piano n. 2) e Dvoràk (Symphony n. 8).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. L’impatto delle decisioni politiche interne e della congiuntura internazionale sulla vita della gente comune suscita da sempre l’interesse di Paolo Del Debbio. Fin dalla prima puntata della sua trasmissione, in onda dal 2019, il giornalista si è posto con grinta e convinzione al servizio di chi vuole saperne di più.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza puntata della fiction La voce che hai dentro. Il padre di Regina si intromette nella vita della giovane cantante. Maria vive un profondo turbamento davanti alle carte del divorzio già firmate da Michele (Massimo Ranieri). Intanto Raffaele è ossessionato dalla morte del nonno, continua ad avere incubi sulla sera dell’omicidio.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Corrado Formigli affronta con la consueta grinta l’attualità politica ed economica con servizi esclusivi e serrati faccia a faccia con i protagonisti. Tra i temi sul tappeto i complicati rapporti tra il governo Meloni e le istituzioni europee.

Su Tv8, alle 21.20, il reality Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo si trova a Lucino (Como) presso la Locanda degli Artisti per il primo episodio dell’8° stagione tutta da rivivere. Sotto osservazione finisce l’estetica del locale poco ricercata e una scarsa passione nelle attività della cucina.

Su Nove, alle 21.25, Ares Gate. Lo speciale è incentrato sul caso dello strano suicidio del regista e sceneggiatore Teodosio Losito. L’uomo viene trovato senza vita l’8 gennaio 2019 nella villa alle porte di Roma dall’ex compagno Alberto Tarallo, capo dell’Ares Film, poi finita in bancarotta.

Su Real Time, alle 21.25, il reality La clinica della pelle. La dermatologa Emma Craythorne diagnostica e cura pazienti con casi molto particolari di disturbi della pelle. La dottoressa opera nello studio medico Saint John’s, Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra.

I film di questa sera giovedì 28 settembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2021, di Adam Wingard, Godzilla vs Kong, con Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown. Mentre il gorilla Kong vive in cattività, Godzilla dà segni di squilibrio e diventa sempre più aggressivo. Mentre il geologo Nathan Lind (Alexander Skarsgard) cerca di scoprire il segreto della Terra Cava, possibile area di origine dei Titani presenti sulla Terra, Kong viene liberato per frenare la furia di Godzilla.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui, però, non si rassegna e progetta un piano per farla evadere.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1993, di John Woo, Senza tregua, con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen. New Orleans, Stati Uniti. Il marinaio ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene assoldato da Natasha Binder, che teme per la vita del padre scomparso misteriosamente.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia di Carlo Verdone, Io, loro e Lara, con Carlo Verdone, Laura Chiatti. Don Carlo torna a Roma per ritrovare la fede dopo un periodo vissuto in Africa. Ma i familiari acuiscono il suo disagio: il padre vuole sposare la badante e i fratelli pensano solo all’eredità.

Stasera in tv giovedì 28 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2020, di Gianni Amelio, Hammamet, con Pierfrancesco Favino. Gli ultimi mesi di Bettino Craxi, trascorsi in Tunisia dopo essere stato indagato nell’inchiesta Mani Pulite. Con personaggi reali e di fantasia, si raccontano la sua caduta come leader politico e la lotta della figlia per lui.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson. Dopo che suo marito è partito per il fronte, Isabel deve badare da sola a tre figli e due nipoti. In suo aiuto arriva però l’intraprendente Matilda, non proprio bellissima, ma piena di risorse.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Sylvester Stallone, John Rambo, con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Yvette Monreal. L’ex marine Rambo vive ora in Thailandia. Quando i membri di una missione umanitaria gli chiedono aiuto per raggiungere la Birmania, rifiuta. Cambierà, però, idea.