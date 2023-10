In Israele scoppia la guerra, ma la televisione italiana non se ne accorge: nessuno speciale in Rai, Mediaset e La7

Condividi su

Stasera in tv venerdì 6 ottobre 2023. Su Rai3, il film documentario sulla vicenda di Enzo Tortora, Ho voglia di immaginarmi altrove. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto Grado.

Stasera in tv venerdì 6 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Tale e quale show. Anche nella terza puntata il divertimento è assicurato dalla presenza di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, irresistibile coppia di ripetenti e soprattutto dai commenti colorati di Cristiano Malgioglio, irrefrenabile giudice che siede accanto ai veterani Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Su Rai2, alle 20.50, Rugby Coppa del Mondo: Francia-Italia. Ultimo, difficilissimo impegno per la Nazionale azzurra, impegnata nel girone A della Coppa del Mondo di Rugby in corso di svolgimento in Francia. Al Groupama Stadium di Lione la nostra squadra, allenata dal neozelandese Kieran Crowley, deve vedersela proprio con i fortissimi padroni di casa.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario Ho voglia di immaginarmi altrove. A 40 anni dall’inizio della vergognosa vicenda giudiziaria che coinvolse Enzo Tortora (1928-1988), il documentario scritto da Enzo Decaro e Tommaso Cennamo (che lo ha anche diretto) ne rievoca la vita e la carriera, ma anche la dignità e il coraggio nel difendersi da gravi accuse senza fondamento.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Rigoletto al Circo Massimo. La registrazione del “Rigoletto” allestita nell’estate del 2020 al Circo Massimo. La regia è di Damiano Michieletto, dirige l’orchestra e il coro il Maestro Daniele Gatti. Nel ruolo del protagonista, Roberto Frontali.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero danno il via alla quarta puntata della nuova edizione del programma d’inchiesta. Non mancano le ricostruzioni e gli sviluppi su casi che hanno colpito l’opinione pubblica in questi ultimi mesi, come l’omicidio di Marisa Leo e il caso ancora irrisolto di Liliana Resinovich.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata della fiction La voce che hai dentro. Maria e Michele (Massimo Ranieri) divorziano ma nessuno dei due sembra felice. La Parthenope cerca un cantante che sostituisca Regina per il contest. Intanto Raffaele sembra ricordare un dettaglio fondamentale che riguarda la notte dell’omicidio di suo nonno Mimmo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, l’appuntamento condotto da Zoro, al secolo Diego Bianchi, ha l’ambizione di informare in modo completo e puntuale senza mai rinunciare però a un pizzico di leggerezza.

Su Tv8, alle 22.00, Sport: G.P. del Qatar – Qualifiche. In differita vediamo le prove di qualificazione per il G.P. del Qatar di domenica. Il tracciato sorge a circa 25 km dalla capitale Doha. Solo i 10 piloti che riescono a qualificarsi alla sessione Q3 possono giocarsi la pole position.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Torna la satira pungente di Maurizio Crozza con i suoi personaggi. Da Andrea Giambruno, compagno della premier Meloni al generale Roberto Vannacci, al ministro Francesco Lollobrigida fino all’ex CT della Nazionale Roberto Mancini.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake Off Italia. A Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, vicino a Monza, Benedetta Parodi dà il via alla quinta puntata. Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam, perfezionisti ed esigenti, dispensano consigli e giudicano il risultato delle prove dei concorrenti.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Un’estate fa, con Lino Guanciale, Claudia Pandolfi. La vita di Elio viene sconvolta dal ritrovamento dei resti di Arianna, suo primo amore, scomparsa trent’anni prima. Dalle prime analisi sembra che la ragazza sia stata assassinata e il principale sospettato è proprio Elio.

I film di questa sera venerdì 6 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di David Mirkin, Heartbreakers – Vizio di famiglia, con Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt. Maxine e sua figlia Page spennano uomini ricchi e citrulli. La prima li sposa, mentre la seconda li seduce, permettendo alla madre di chiedere il divorzio e incassare cifre milionarie.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di Robert Zemeckis, Contact, con Jodie Foster. La radioastronoma Ellie Arroway capta un segnale di extraterrestre. La scoperta scatena quesiti di ordine scientifico e morale. Lei si candida a rappresentare l’umanità in un contatto con gli alieni.

Stasera in tv venerdì 6 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, con Nicole Kidman, Tom Cruise. Belli, ricchi, borghesi. William e Alice sembrano una coppia perfetta. In realtà il loro rapporto scivola in fantasie extraconiugali che si trasformano in pericolosi giochi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Jean-Francois Richet, The Plane, con Gerard Butler. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono salvarli.