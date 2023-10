Via Poma Un mistero italiano, su Rai 2 il documentario che ricostruisce il noto caso di cronaca

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di giovedì 19 ottobre, propone al pubblico Via Poma Un mistero italiano. Il documentario, come intuibile già dal titolo, analizza il noto caso di cronaca dell’omicidio di Simonetta Cesaroni.

Via Poma Un mistero italiano, il regista e chi lo ha prodotto

Via Poma Un mistero italiano nasce dal podcast realizzato da Giacomo Galanti e intitolato Le ombre di via Poma, disponibile su RaiPlay Sound. Coloro che hanno lavorato al progetto televisivo sono Leonardo Meuti e il già citato Giacomo Galanti. La produzione, invece, è curata da Gedi Digital, che l’ha realizzata in collaborazione con Rai Documentari.

La storia di Via Poma parte il 7 agosto del 1990, quando una ventenne di origini romane è uccisa all’interno dell’Ufficio degli Ostelli della gioventù, dove lavorava. La vittima è Simonetta Cesaroni, il cui corpo è rinvenuto proprio all’interno degli uffici, la cui sede è nella centrale Via Poma.

Via Poma Un mistero italiano, la trama

Durante Via Poma Un mistero italiano è raccontata la trasformazione della vicenda di cronaca in un vero e proprio caso mediatico. I media, negli ultimi 33 anni, hanno parlato più volte della storia, che tra depistaggi e piste investigative che non hanno portato a nulla, è divenuta un mistero.

Sono tre le persone che sono state indagate ma che, nel corso degli anni, hanno poi mostrato la loro innocenza. In primis Pietrino Vanacore, il portiere del palazzo, seguito dal giovane Federico Valle e, 20 anni dopo il fatto, dall’ex fidanzato della vittima, Raniero Busco.

Per realizzare la produzione sul caso di Via Poma, gli autori Giacomo Galanti e Leonardo Meuti si sono recati sul luogo del delitto e nel quartiere Tuscolano, dove viveva Simonetta. Una volta sul posto hanno tentato di ricostruire l’intera vicenda mediante interviste ai protagonisti. Molti, però, mancano all’appello: alcuni sono morti, altri hanno rifiutato di parlare davanti alle telecamere.

Spoiler finale

Nel corso di Via Poma Un mistero italiano ci sono due testimonianze inedite, rese da persone che fino ad ora non avevano mai parlato. La prima è quella di un ex dipendente degli Ostelli della gioventù, ovvero la stessa associazione per la quale lavorava la vittima. La seconda è quella di un residente del quartiere in cui si è consumato l’omicidio e che poco prima del delitto ha effettuato uno strano incontro.

Via Poma Un mistero italiano, il narratore

Il narratore di Via Poma è il giornalista Carlo Bonini, firma del quotidiano La Repubblica, di cui è anche Vicedirettore. Durante la produzione, poi, ci sono alcuni contributi, realizzati da persone che per anni hanno seguito da vicino il caso. Tra loro ci sono i conduttori Corrado Augias e Franca Leosini.