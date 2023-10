Stasera in tv sabato 21 ottobre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 20 ottobre 2023. Su Rai3, il film documentario di Dario Marani, Lui era Trinità. Su Nove, il varietà Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 20 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Tale e quale show. Quinta puntata della gara condotta da Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa edizione si stanno facendo notare due cantanti lanciati dai talent show: Lorenzo Licitra, vincitore di “X Factor” nel 2017 davanti ai Maneskin e Ilaria Mongiovì, che a 15 anni si era messa in luce a “Ti lascio una canzone”.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario del 2023, di Dario Marani, Lui era Trinità. La carriera di Italo Zingarelli (1930-2000), produttore cinematografico che negli Anni 70 portò sul grande schermo due fenomenali campioni di incassi: “Lo chiamavano Trinità” e “…continuavano a chiamarlo Trinità”, film che decretarono il successo internazionale di Bud Spencer e Terence Hill.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Don Giovanni. Va in onda l’opera di Mozart andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2021 con la regia di Giorgio Strehler e la direzione di Riccardo Muti. Nel cast troviamo i baritoni Thomas Allen e Claudio Desderi e il soprano Edita Gruberova

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Prosegue il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo gli aggiornamenti sul caso della scomparsa della piccola Kata, di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno. In studio, l’ex generale dei Ris di Parma Luciano Garofano, consulente dei genitori della bambina.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Dietro al nome d’arte Zoro si cela Diego Bianchi che ha ormai perfezionato una formula efficace per affrontare i temi di attualità mixando saggiamente approfondimento, spettacolo e satira, lasciando ampio spazio alle riflessioni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Roma, nella zona del Pigneto. Questi i locali in gara: La Santeria di Mare, Scomodo Food & Music, Bosco – Officine del Tartufo e Dar Parucca. Chi fra loro riuscirà a convincere i colleghi e il nostro chef?

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza, sempre affiancato dalla sua fidata “spalla” sul palco Andrea Zalone, non rinuncia alla satira pungente sui personaggi più attuali. Come il generale Roberto Vannacci o Josè Mourinho, allenatore della Roma.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia. Nuova puntata con il programma condotto da Benedetta Parodi. Anche quest’anno Clelia d’Onofrio è presente nel cast della trasmissione in qualità di commentatrice delle schede tecniche dei dolci protagonisti delle prove creative.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Un’estate fa, con Nicole Grimaudo, Lino Guanciale, Claudia Pandolfi. La stessa estate in cui Arianna verrà uccisa, il diciottenne Elio cerca di avvicinarsi a lei. Nel presente, Elio adulto deve invece cercare di non perdere la fiducia che Isotta, sua moglie, ha sempre riposto in lui.

I film di questa sera venerdì 20 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita, ma l’incontro con una ragazza lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce, però il gioco gli sfugge di mano.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Thomas Bezucha, Uno di noi, con Diane Lane, Kevin Costner. Affranti per la morte del figlio, l’ex sceriffo George (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) decidono di mettersi in viaggio per andare a riprendersi il loro unico nipotino, affidato ad una famiglia poco raccomandabile. Giunti a destinazione, non vengono accolti cordialmente.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Anthony Maras, Attacco a Mumbai, con Dev Patel, A. Hammer. La storia vera degli attentati terroristici che nel novembre 2008 portarono il terrore nella città di Mumbai, in India. Tra gli obiettivi dei criminali anche il lussuoso Taj Mahal Palace Hotel, dove il coraggioso cameriere Arjun (Dev Patel) non esita a rischiare la propria vita pur di aiutare i clienti in pericolo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kate Winslet, Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Stasera in tv venerdì 20 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Wayne Roberts, Arrivederci professore, con Johnny Depp. Richard, professore universitario, scopre di avere un male incurabile. Decide quindi di rinunciare alle convenzioni, iniziando a vivere nel modo più libero e coraggioso possibile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Gil Kenan, Ember – Il mistero della città di luce, con Harry Treadaway, Saoirse Ronan. Il generatore che da duecento anni sta donando luce e vita alla città di Ember si sta misteriosamente spegnendo. Doon e Lina sono decisi a trovare una via di salvezza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jon Watts, Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland. Otto anni dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter è tornato a casa, dove vive con la zia May. Ma quando l’Avvoltoio riprende a colpire, Spider-Man rientra in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Chloe Okuno, Watcher, con Maika Monroe. Julia si trasferisce in un appartamento in Romania con il marito Francis. Una notte la donna ha la sensazione che un uomo la stia osservando dalla finestra di un edificio di fronte: ma non si è trattato solo di un caso.