Stasera in tv giovedì 26 ottobre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 22 ottobre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Nove, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Stasera in tv domenica 22 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Cuori 2, con Daniele Pecci, Pilar Fogliati. Due episodi: il primo s’intitola, “Un lampo nel cuore”. L’incidente di Elvira scuote tutto l’ospedale, in particolare Mosca, che è divorato dai sensi di colpa. Intanto Delia (Pilar Fogliati) cerca di dimenticare quello che è successo con Alberto (Matteo Martari). Le condizioni di salute di Luisa peggiorano. A seguire, “Errare humanum est”. L’operazione di Luisa è riuscita, la donna sembra essere finalmente fuori pericolo, ma la preoccupazione per la sorella ha spinto Alberto a commettere un errore. Intanto Marcello continua a ronzare fra i corridoi delle Molinette nella speranza di trovare un indizio sulla morte di Elvira.

Su Rai2, alle 21.00, il reality Il collegio. Quarto appuntamento con il reality commentato da Stefano De Martino. Continuano le prove di gruppo per ottenere i crediti necessari al conseguimento della borsa di studio: in palio c’è un semestre negli Stati Uniti. Per questo i ragazzi saranno giudicati da un insegnante d’eccezione, Joe Bastianich.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report. Nella nuova collocazione della domenica Sigfrido Ranucci è partito con il botto, garantendo a Rai3 ascolti molto alti, in linea con quelli che otteneva “Che tempo che fa”, ora in onda su Nove. Anche quest’anno, come dimostra l’inchiesta sui La Russa, Ranucci e i suoi inviati non fanno sconti a nessuno.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Ultima domenica in compagnia di Paolo Del Debbio e del suo talk di politica e attualità, che dalla prossima settimana andrà in onda solo di giovedì. Al suo posto, nella prima serata del giorno di festa a partire dal 29 ottobre, ritroveremo Giuseppe Brindisi, pronto a riaprire la sua “Zona bianca”.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Caduta libera – I migliori. Dopo il grande successo delle prime puntate, Canale 5 ha deciso di prolungare la durata di questa edizione speciale del quiz delle botole condotto da Gerry Scotti. Dunque, oggi e domenica prossima, assisteremo a nuove sfide tra diverse categorie di concorrenti e i campioni del passato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con In onda. Affrontare i temi più caldi di attualità che dividono l’opinione pubblica e accendono le discussioni. Una sfida per la coppia Marianna Aprile e Luca Telese che hanno già avuto modo di confermare la loro intesa professionale.

Su Tv8, alle 22.30, Automobilismo: G.P. degli Stati Uniti di F1. Dopo Miami, arriva il secondo dei tre appuntamenti americani. Tocca al circuito di Austin nel Texas ospitare il Circus della F1. Da percorrere 56 giri e, anche a titoli già assegnati, lo spettacolo in pista è assicurato.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Si comincia alle 19.30 con l’anteprima di Nino Frassica. Poi per oltre 4 ore il talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto proporrà i personaggi che ne hanno decretato il successo, con alcune novità come Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il Castello delle cerimonie. I cancelli del Castello di Imma e Matteo si aprono per accogliere una coppia giovane e tanto innamorata. Infatti, Federica e Leo sono prontissimi a festeggiare il loro matrimonio con una festa scatenata.

I film di questa sera domenica 22 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Philippe Lellouche, Un principe (quasi) azzurro, con Vincent Perez, Vahina Giocante. Jean Marc e Marie sono molto diversi tra loro: lui pensa solo a soddisfare i suoi interessi mentre lei è molto altruista e ama la libertà. Eppure il destino li fa incontrare.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1997, di Félix Enriquez Alcala, Fire down below – Inferno sepolto, con Steven Seagal. Una multinazionale seppellisce grandi quantità di sostanze tossiche in una zona collinosa del Kentucky. Un testardo agente decide di fare luce sulla vicenda.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Russell Crowe, The Water Diviner, con Russell Crowe, Olga Kurylenko. Nel 1919 l’agricoltore australiano Joshua Connor parte per Gallipoli, in Turchia, per ritrovare i suoi tre figli partiti anni prima per combattere. L’impresa non sarà facile.

Stasera in tv domenica 22 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice, così, tutto quello che gli passa per la testa, rivelando segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django, che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Robert Schwentke, Red, con Bruce Willis. Moses è un agente della Cia in pensione. Quando il nuovo capo del dipartimento scopre che è a conoscenza di segreti scottanti, incarica un killer dell’agenzia di eliminarlo. Ma ha fatto male i suoi conti.