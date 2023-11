Stasera in tv venerdì 3 novembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 2 novembre 2023. Su Rai2, il documentario Delitti in famiglia – Lorys Stival. Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Torino-Frosinone.

Stasera in tv giovedì 2 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Blanca 2, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon. Titolo dell’episodio di stasera, “Il cacciatore di bambini”. Liguori (Giuseppe Zeno) indaga su una misteriosa aggressione, avvenuta in un parco cittadino, contro un uomo di origini mediorientali. Nello stesso tempo l’ispettore è diviso tra Veronica, grazie a cui ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Bianca (Maria Chiara Giannetta).

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Delitti in famiglia – Lorys Stival. Secondo appuntamento con i documentari proposti da Stefano Nazzi. Si parla della morte del piccolo Lorys Stival, ucciso nel 2014 a Santa Croce Camerina (Ragusa). Attraverso interviste esclusive ai familiari e ai testimoni si ricostruisce ogni fase dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Veronica Panarello, madre del bambino.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Penultimo appuntamento con lo show di Geppi Cucciari, in onda dallo Studio Tv3 di Milano, in cui si parla di cultura con leggerezza ed ironia. Salgono leggermente gli ascolti, che arrivano a sfiorare il 5% di share. Per far parte del pubblico in studio basta scrivere una mail a: splendidacornice@rai

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: L’angelo di fuoco. Viene proposta l’opera di Prokofiev nell’allestimento firmato da Emma Dante e diretto da Alejo Pérez, andata in scena nel 2019 al Teatro dell’Opera di Roma. Nel cast emerge il soprano Ewa Vesin, che interpreta Renata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Un altro giovedì di fuoco per Paolo Del Debbio, alle prese con gli accesi confronti che da sempre sono alla base del successo del suo talk. Fedele allo slogan “Tutte le ragioni, tutte le opinioni”, anche stasera “Dritto e rovescio” darà spazio alle diverse posizioni sui temi più caldi della settimana.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Quest’anno a Rebecca Staffelli tocca il compito di curare, durante le puntate in prima serata, la parte social del reality: gli hashtag sono #grandefratello e #gf. Non dimenticate che la diretta dalla Casa si può seguire dalla mattina alla notte su Mediaset Extrea e Mediaset Infinity.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Torino-Frosinone. Allo Stadio Olimpico Grande il Torino ospita il Frosinone per i sedicesimi di Coppa Italia, in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset. Quest’anno in campionato le due squadre non si sono ancora affrontate ma gli ultimi 4 incontri sono sempre andati ai granata. La vincente incontrerà il Napoli per gli ottavi di finale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Anche in questa 13° edizioni non mancano le discussioni su temi caldi dell’attualità, dalle tensioni politiche nazionali alla situazione nella Striscia di Gaza. A mediare c’è Corrado Formigli con la sua esperienza in un talk che appassiona il pubblico.

Tv8 – NOVE – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Il grido d’allarme per Antonino Cannavacciuolo arriva alla Trattoria Ponte Rosso a San Giorgio di Piano (Bologna). Pur affacciandosi su una statale trafficata, il locale non pare così invitante e il gestore Mirko sembra aver perso fiducia.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano ci sono Elettra Lamborghini e i PanPers. A loro il compito di gestire alcuni fra i migliori comici e cabarettisti nazionali. Impresa peraltro non facile perché non si smette mai di ridere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Questa cassa non è un albergo. Si parla della Taffo Funeral Services, l’agenzia di pompe funebri nota sui social per il suo black humor. Oggi alla guida dell’impresa di famiglia c’è Luciano, al suo fianco la moglie Luana e i figli Alessandro e Daniele.

I film di questa sera giovedì 2 novembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2014, di Kevin Macdonald, Black Sea, con Jude Law, Scoot McNairy. Il capitano Robinson deve recuperare sul fondale del Mar Nero il relitto di un sottomarino nazista carico d’oro. Per riuscire nell’impresa raccoglie un equipaggio disposto a tutto.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1992, di Richard Donner, Arma letale 3, con Mel Gibson, Danny Glover. Prossimo alla pensione, il detective Murtaugh viene coinvolto dal collega Riggs in un’ultima indagine. Devono scoprire chi ha rubato delle armi dal deposito della polizia.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Mark Williams, Quando un padre, con Gerard Butler. Dane, “cacciatore di teste”, ha completamente dedicato la vita al lavoro per dare alla famiglia il migliore tenore di vita. Le cose cambiano quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Denis Rabaglia, Un nemico che ti vuole bene, con Diego Abatantuono. Enzo salva casualmente la vita ad un giovane sconosciuto. Quest’ultimo, però, si rivela essere un killer che, per sdebitarsi, offre al suo benefattore l’assassinio del suo peggior nemico.

Stasera in tv giovedì 2 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Todd Phillips, Trafficanti, con Miles Teller, Jonah Hill. Tratto da una storia vera, David ed Efraim sono due amici che, una volta giunti a Miami, diventano commercianti di armi per conto del governo degli Stati Uniti. Ma ben presto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Tony Gilroy, Michael Clayton, con George Clooney, Tilda Swinton. L’avvocato Clayton falsifica i fatti per i clienti dello studio legale dove lavora. Ma un giorno scopre che i colleghi difendono una multinazionale che produce diserbanti tossici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica.