Stasera in tv domenica 29 ottobre 2023, I programmi in onda

Rai 2, giovedì 2 novembre, propone al pubblico Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival. Il documentario, al via alle 21:20, ha una durata di circa 90 minuti.

Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival, prosegue il ciclo di docu crime

Rai 2, con l’appuntamento dedicato all’omicidio di Lorys Stival, prosegue il ciclo di documentari crime dal titolo Delitti in famiglia. L’esordio è avvenuto sette giorni fa, quando è finita sotto la lente dell’ingrandimento la vicenda riguardante la morte di Melania Rea.

La TV di Stato, con la serie Delitti in famiglia, analizza alcuni dei casi più noti di crimini avvenuti all’interno delle mura domestiche. Fatto, questo, che in Italia è decisamente comune. Secondo le statistiche, un omicidio su due è commesso all’interno della sfera familiare o affettiva.

Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival è narrato da Stefano Nazzi. Quest’ultimo è l’autore di uno dei podcast di cronaca nera più ascoltati in Italia. La produzione è curata da Simona Ercolani di Stand by me. Con essa ha collaborato Rai Documentari. La regia è di Lorenzo De Alexandris.

Il racconto parte il 29 novembre 2014

In apertura di Delitti in famiglia, l’omicidio di Lorys Stival è definito da Nazzi “impensabile, più inconcepibile degli altri perché percepito contronatura”. La narrazione parte il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina, in Sicilia. Una giovane mamma di nome Veronica Panarello si reca alla Stazione dei Carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio Lorys Stival, di 8 anni.

In poche ore, la vicenda ha una svolta inaspettata. Nel pomeriggio, un pensionato e cacciatore per hobby ritrova un cadavere: è quello di Lorys. La mamma, dopo un lungo interrogatorio, è tratta in arresto con l’accusa di aver ucciso il figlio e di aver occultato il cadavere.

Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival, gli ospiti

Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival ricostruisce meticolosamente l’indagine. Per farlo, realizza un resoconto oggettivo e basato rigorosamente sugli atti giudiziari e sulle testimonianze esclusive dei familiari.

In Delitti in famiglia-Il caso Lorys Stival, infatti, intervengono vari ospiti. Tra loro ci sono Antonella Panarello e Antonio Villardita, rispettivamente sorella ed avvocato di Veronica Panarello. Partecipano il medico legale della Polizia di Stato Antonio Grande e l’ex capo della Squadra Mobile Antonino Ciavola. Nazzi dialoga con le giornaliste Elena De Vincenzo e Franca Antoci. Attesi gli psichiatri Eugenio Aguglia e Giuseppe Catalfo, oltre alla psicologa Maria Costanzo. Infine, ci sono gli avvocati Francesco Biazzo e Daniele Scrofani.

Durante la produzione, sono mostrati in esclusiva i video delle perizie psichiatriche effettuate dal pool che ha incontrato la Panarello.