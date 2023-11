Stasera in tv giovedì 9 novembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 9 novembre 2023. Su Rai2, l’ultima puntata del programma Delitti in famiglia. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv giovedì 9 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Blanca 2, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spallon. Titolo della puntata di stasera: “La bomba”. Blanca (Maria Chiara Giannetta) e la squadra di Liguori (Giuseppe Zeno) lottano contro il tempo per catturare l’attentatore ed evitare così una strage. Portando avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Delitti in famiglia. Stefano Nazzi dedica l’ultima puntata di questa prima edizione al caso della famiglia Carretta, che scompare da Parma il 4 agosto 1989. Soltanto nel 1998 Ferdinando Carretta, il figlio maggiore (27 anni all’epoca dei fatti), rintracciato in Inghilterra, confessò di aver ucciso padre, madre e fratello.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ultima serata in compagnia del people show condotto da Geppi Cucciari. Come sempre, un pubblico in studio è pronto a fare domande ai competenti, quattro cattedratici costretti a barcamenarsi con quesiti spesso improbabili. Tra loro, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista Ester Viola.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: La Sonnambula. Al Teatro dell’Opera di Roma va in scena “La sonnambula”, melodramma di Vincenzo Bellini. Tra gli interpreti: Riccardo Zanellato (Il Conte Rodolfo), Reut Ventorero (Teresa), Jessica Pratt (Amina) e Juan Francisco Gatell (Elvino).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio presenta una nuova puntata dell’unico talk di approfondimento di prima serata in onda due volte alla settimana. In scaletta come sempre diversi blocchi dedicati ai temi caldi del momento (tra cui il conflitto tra Israele e Hamas), approfonditi con inchieste e dibattiti in studio.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Gli effetti del conflitto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si fanno ancora sentire all’interno della Casa. Nel frattempo emergono protagonisti rimasti un po’ nell’ombra nella prima fase del reality condotto da Alfonso Signorini. Come il modello Vittorio Menozzi, ex campione di beach volley.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Prende il via la terza stagione degli speciali targati “Le Iene”, ideati da Davide Parenti. Anche stasera è previsto un approfondimento di un argomento trattato in precedenza dal programma. Tra i fatti affrontati nelle stagioni precedenti, la strage di Erba, con la richiesta di una nuova riapertura del caso.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Faccia a faccia con ospiti qualificati sui temi più caldi del panorama politico. Sono interviste molto incalzanti quelle condotte in studio da Corrado Formigli, che dà fondo a tutta la sua lunga esperienza per animare il dibattito.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Atalanta – Sturm Graz. Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto il 26 ottobre scorso fuori casa, a Graz, gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini ospitano la formazione austriaca nella partita di ritorno valida per la fase a gironi di Europa League.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Nuova serata in compagnia di Elettra Lamborghini e dei PanPers. Anche stasera gli artisti salgono sul palco con i loro cavalli di battaglia. Tra questi Pino e gli anticorpi, il duo comico composto dai fratelli Michele e Stefano Manca.

Su Real Time, alle 21.30, Body Bizarre. Anche stasera vengono raccontate le storie di persone che soffrono di rare patologie. Tra le altre, quella di un uomo affetto da un enorme tumore, grande due volte la testa. Vediamo poi l’incredibile “uomo albero” che vive in Bangladesh.

I film di questa sera giovedì 9 novembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2001, di Gary Fleder, Don’t say a word, con Michael Douglas, Sean Bean. New York. La figlia di Nathan Conrad, un famoso psichiatra, viene rapita: i responsabili vogliono che lui scopra un codice celato nella mente disturbata di una paziente.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2016, di Zack Snyder, Batman V Superman: Dawn of Justice, con Ben Affleck, Henry Cavill. I due supereroi non si sopportano ed entrambi cercano il modo per eliminare il rivale. Intanto, una nuova minaccia appare all’orizzonte, mettendo a rischio la razza umana.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Richard Donner, Arma Letale 4, con Mel Gibson. Gli inseparabili poliziotti Riggs e Murtaugh sono alle prese con un traffico di immigrati clandestini, controllato da un’organizzazione criminale cinese. Ma i loro guai non finiscono qui.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Chris Evans, Before We Go, con Chris Evans, Alice Eve. Brooke perde l’ultimo treno diretto a Boston e, dopo aver anche subìto un furto, si ritrova sola e senza soldi in stazione. L’incontro con Nick, giovane musicista squattrinato, cambierà la vita di entrambi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci, Francesco Miccichè, Loro chi? con Marco Giallini. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv giovedì 9 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, con Nick Russo, Lodo Guenzi. Bologna, Anni 70. Due ragazzi mettono su un duo musicale sperando di sfondare. Ma i loro sogni si scontrano con la dura realtà della vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita ad un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Patrick Hughes, Come ti ammazzo il body-guard, con S. L. Jackson, R. Reynolds. Michael Bryce, bodyguard in crisi professionale, riceve l’incarico di proteggere il sicario Darius Kincaid. Nemici da anni, i due saranno costretti a passare insieme 24 ore di follia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Afonso Poyart, Premonitions, con Anthony Hopkins, Colin Farrell. L’agente Merriwether deve far luce su una serie di omicidi echiede aiuto al dottor John Clancy, ex psichiatra dotato di particolari capacità sensitive. Arrivano presto al killer, ma…