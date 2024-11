Stasera in tv lunedì 12 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 12 febbraio 2024. Su Rai2, il comedy show Mad in Italy, con Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross. Su Italia 1, il film Fast & Furious 5, con Vin Diesel.

Stasera in tv lunedì 12 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la prima puntata della miniserie Mameli, con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà. Genova, 1847. Il 19enne Goffredo Mameli (Riccardo De Rinaldis Santorelli) s’innamora della Marchesina Geronima Ferretti, con cui condivide sogni e ideali. La madre della giovane, però, ostacola l’unione. Intanto Nino Bixio introduce Goffredo nel gruppo dei rivoluzionari genovesi.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Mad in Italy. Raddoppia questa settimana l’appuntamento con i comici di Rai2. Lo show, condotto da Elisabetta Gregoraci, con Gigi e Ross, andrà in onda anche domani sera. Nel cast, tra gli altri, Marco Turano, che propone l’imitazione di Sigfrido Ranucci di “Report”, e Leonardo Fiaschi nei panni di Morgan.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Lasciata a Tiberio Timperi la conduzione di “I fatti vostri”, Salvo Sottile è tornato alla sua grande passione, il giornalismo d’inchiesta. Con lui, una squadra di giovani inviati che danno voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di chi subisce prepotenze e ingiustizie. Oggi, la decima puntata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro apre la settimana dei talk show politici di Rete 4 con una nuova puntata del suo programma nato il 17 settembre 2018. In precedenza il popolare giornalista aveva condotto “In onda” (La7, dal 2011 al 2013), “Virus – Il contagio delle idee” (Rai2, 2013-2016) e “Matrix” (Canale 5, 2016-2019).

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Da sempre garanzia per Canale 5 di ascolti buoni e stabili, il reality condotto da Alfonso Signorini è qui per restare: questa edizione infatti è destinata a durare fino al mese di aprile. Tra gli inquilini più chiacchierati in rete, il modello Vittorio Menozzi, l’attrice Beatrice Luzzi e l’nfluencer Rosy Chin.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. In ogni puntata del talk di Corrado Augias si affrontano grandi temi per valutarne i risvolti sul quotidiano. E qualche settimana fa si è discusso della nostra Costituzione, della sua nascita e del suo futuro. Di cosa si parlerà questa sera?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri lascia l’Italia e vola a Malta per premiare il miglior hotel di lusso dell’isola. Si sfidano: il 66 Saint Paul’s, l’Iniala Harbour House, The Xara Palace e il Cugò Gran Macina. Il vincitore si aggiudica un premio di 5000 euro.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Varsavia, in Polonia, ospita l’ultima puntata per il ciclo europeo del programma di Francesco Panella a caccia del migliore ristorante italiano estero e delle loro storie di vita. In aiuto come sempre tre italiani che vivono sul posto.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Tre storie di persone affette da misteriose anomalie. In Nepal, un uomo alto 40 centimetri spera di vincere il record di uomo più basso del mondo; poi una famiglia brasiliana è composta da alcuni membri albini. Infine l’uomo elefante si sposa.

I film di questa sera lunedì 12 febbraio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Lileb Papou, Il legionario, con Germano Gentile. Il reparto di Daniel, poliziotto nato da genitori di origine africana, viene mandato a sgomberare un palazzo occupato abusivamente. Ma lui sa che in quell’edificio ci sono anche sua madre e suo fratello.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1993, di George Pan Cosmatos, Tombstone, con Kurt Russell, Sam Elliott. Arizona, Stati Uniti. L’ex sceriffo Wyatt Earp arriva nella cittadina di Tombstone con i suoi fratelli per aprire una casa da gioco. Dovrà fare i conti con un ambiente ostile

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Justin Lin, Fast & Furious 5, con Vin Diesel, Paul Walker. Evaso di prigione, Dominic Toretto (Vin Diesel) si rifugia in Brasile, a Rio De Janeiro assieme a sua sorella Mia e l’ex agente Brian O’Conner. Lì i due decidono di fare un ultimo colpo, ma dovranno affrontare un losco affarista e Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un federale pronto a tutto.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ben Affleck, La legge della notte, con Ben Affleck, Elle Fanning, Remo Girone. La storia di Joe Coughlin, figlio di un capitano di polizia di Boston, che, durante gli anni del proibizionismo, diventa un contrabbandiere, un trafficante di rhum e un pericoloso gangster

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1995, di Jon Turteltaub, Un amore tutto suo, con Sandra Bullock, Bill Pullman. Lucy soccorre un giovane, del quale è segretamente innamorata, che è stato aggredito da alcuni teppisti. In ospedale viene scambiata dai familiari per la sua fidanzata.

Stasera in tv lunedì 12 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Sydney Pollack, Il socio, con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn. Il giovane Mitch McDeere viene assunto da un prestigioso studio legale. Presto, però, si accorge che il suo capo, l’avvocato Avery, e gli altri soci hanno legami con la malavita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Jean Francois Richet, The plane, con Gerard Butler, Mike Colter. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono salvarli.

Su Sky Cinema Suspense, il film horror del 2022, di Jordan Peele, Nope, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer. I fratelli OJ ed Em Haywood hanno ereditato un ranch, ma incontrano presto grossi problemi finanziari. Come se non bastasse, intorno alla casa accadono alcuni strani fenomeni.