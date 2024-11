Stasera in tv giovedì 8 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 8 agosto 2024. Su Rai3, il film con Benoit Poelvoorde, Christian Clavier, Mistero a Saint Tropez. Su Nove, il comedy show Anplagghed, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv giovedì 8 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Il salto in lungo femminile potrebbe regalare all’Italia una medaglia grazie a Larissa Iapichino. Il programma serale di atletica prevede anche la finale dei 200 metri maschili, obiettivo di Filippo Tortu, e quella dei 110 metri ostacoli maschili, la specialità del campione europeo Lorenzo Simonelli.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per Toscanini. Dall’Auditorium Toscanini di Torino, in occasione del Concerto celebrativo per il 150° anniversario della nascita di Arturo Toscanini, l’OSN Rai, diretta dal Maestro Michele Mariotti, esegue musiche di Rossini, Sinigaglia, Verdi, Puccini e Wagner.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossibile & Friends. Michelle Hunziker accoglie quattro icone del pop italiano e duetta con loro sulle note di canzoni che hanno fatto la storia della musica. Con Renato Zero canta “Amico”, con Raf “Cosa resterà di questi anni 80”, con Umberto Tozzi “Ti amo”, con Al Bano “Felicità” e altre hit remixate in versione dance.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Dopo quello di martedì, secondo appuntamento settimanale “lungo” in prima serata per il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Dal dicembre del 2022, la giornalista barese fa coppia fissa con lo storico conduttore.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Anplagghed. Rivediamo la prima di due serate dedicate allo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo campione d’incassi nel 2006. Un’occasione per rivedere una serie di sketch come la visita al museo d’arte moderna o la coda al bancomat.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Doctor Geiger. Sabrina, attrice di successo, ha chiesto l’aiuto al dottor Erik Geiger per un’addominoplastica. Il chirurgo, però, sospetta che la donna abbia una diastasi. In seguito, si occupa di Aurora, una giovane con un passato molto difficile.

I film di questa sera giovedì 8 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 2023, di Hervé Minran, Il menù della felicità, con Bernard Campan, Mélanie Doutey. Philippe (Bernard Campan), chef stellato, viene licenziato a causa del suo pessimo carattere. Mentre cerca una nuova occupazione, viene contattato da Virginie (Mélanie Doutey), madre di Noé, ragazzo autistico con un senso dell’olfatto eccezionale. La donna gli propone di aprire un ristorante inclusivo.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Nicolas Benamou, Mistero a Saint Tropez, con Christian Clavier, Benoit Poelvoorde. Anni 70. Il miliardario Claude (Benoit Poelvoorde) e la moglie si preparano a trascorrere alcuni giorni nella loro villa di Saint Tropez con ospiti illustri. Ma un sabotaggio all’auto della coppia spinge Claude a cercare protezione. In suo aiuto arriva l’arrogante commissario Boulin (Christian Clavier).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Mine, con Armie Hammer, Tom Cullen. Intrappolato nel deserto, dopo essere finito su una mina, Mike Stevens, un cecchino dei marine, deve combattere da solo il nemico durante un’attesa, lunga più di due giorni.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Ari Sandel, L’A.S.S.O. nella manica, con Mae Whitman, Robbie Amell. Bianca, una ragazza tutta acqua e sapone, è amica di due coetanee, le più popolari e invidiate della scuola. L’amico Wesley, però, le fa notare il suo vero ruolo nel trio e…

Stasera in tv giovedì 8 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2016, di M. Night Shyamalan, Split, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Per sopperire ai gravi abusi infantili subìti, Kevin ha sviluppato ben 23 personalità. Ma una di queste è particolarmente violenta e lo porta a rapire tre giovani donne.

Su Sky Cinema Due, il film biografico del 2022, di Frances O’Connor, Emily, con E. Mackey. Un’anziana Emily viene spinta dalla sorella Charlotte a raccontare cosa l’abbia ispirata a scrivere “Cime Tempestose”, uno dei romanzi più amati di tutti i tempi. Inizia così il racconto della vita dell’autrice.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.