Stasera in tv venerdì 16 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 16 agosto 2024. Su Rai3, il film Restiamo amici, con Michele Riondino, Alessandro Roja. Su Rete 4, il film Attacco al potere, con Denzel Washington.

Stasera in tv venerdì 16 agosto 2024, Rai

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Turandot. L’opera di Puccini nella versione andata in scena al Teatro alla Scala nel 2001 con la direzione musicale di Georges Pretre. Nel cast Turandot è Alessandra Marc, Calaf è Nicola Martinucci. Regia, scene e costumi di Keita Asari.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Fragili, con Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto. Un gruppo di anziani viene sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità per ragazzi senza famiglia. Dopo una prima fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniscono in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo I delitti del BarLume – E allora Zumba! con Lucia Mascino. A Pineta, il commissario Fusco è alle prese con un nuovo caso: è stata assassinata la pediatra che seguiva, tra gli altri, la piccola Marina. Beppe, papà ansioso, entra in panico.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Potevo rimanere offeso. Rivediamo lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo proposto per la prima volta nel 2001. Lo show è costruito intorno ai personaggi degli Svizzeri, cioè Huber, Rezzonico e Gervasoni. Con loro anche Raul Cremona.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Nella sesta puntata sono tre forni del Sud Tirolo a gareggiare per vincere il titolo di migliore forno delle meraviglie. A giudicare le preparazioni dei panifici durante le tre prove previste è Fulvio Marino affiancato da un ospite.

I film di questa sera venerdì 16 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino. La festa per i cinquant’anni di matrimonio di due coniugi diventa l’occasione per riunire nella loro villa i parenti più cari, a partire dai figli Paolo (Stefano Accorsi), Carlo (Pierfrancesco Favino) e Sara (Sabrina Impacciatore). Ben presto però riemergono antichi rancori e incomprensioni.

Su Rai3, alle 21.25, il film commedia-drammatico del 2018, di Antonello Grimaldi, Restiamo amici, con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido. Alessandro (Michele Riondino) è un pediatra vedovo che vive con il figlio adolescente. Un giorno viene contattato dal vecchio amico Gigi (Alessandro Roja), che gli rivela di essere gravemente malato e lo prega di raggiungerlo in Brasile, dove vive. Alessandro accetta, ma giunto a destinazione…

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2000, di Dominic Sena, Fuori in 60 secondi, con Nicolas Cage, Angelina Jolie. L’ex ladro d’auto Memphis Raines torna in azione per aiutare il fratello. Un boss minaccia di ucciderlo se non gli saranno consegnate 50 vetture di lusso entro 72 ore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1957, di David Lean, Il ponte sul fiume Kway, con Alec Guinnes. Seconda Guerra Mondiale. Soldati inglesi, prigionieri dei giapponesi in Birmania, devono costruire un ponte. Ma un guastatore americano ha il compito di impedirlo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1998, di Ed Wwick, Attacco al potere, con Denzel Washington, Bruce Willis. Un terrorista fa esplodere un bus a Brooklyn. Anthony Hubbard (Denzel Washington) dell’Fbi viene incaricato di fermare i terroristi. Durante le indagini, incontra Elise Kraft (Annette Bening), un’ambigua agente segreta. Ma a seguito di altri attentati, il generale Devereaux (Bruce Willis) prende in mano la situazione.

Italia 1 – La7 – Iris – La5

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser, Josh Hutcherson. Il vulcanologo Trevor Anderson (Brendan Fraser) parte per l’Islanda sulle tracce del fratello Max (Jean Michel Paré), scomparso da anni. Giunto sul posto insieme al nipote Sean (Josh Hutcherson), conosce la studiosa Hannah (Anita Briem), con cui avvia le ricerche. Sarà l’inizio di un’incredibile avventura.

Su La7, alle 21.30, il film drammatico del 2010, di Tom Vaughan, Misure straordinarie, con Harrison Ford.

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Lorraine Lévy, Dr. Knock, con Omar Sy. Il Dottor Knock, ex truffatore, arriva in un piccolo villaggio in cerca di fortuna. Quando nota che gli abitanti sono in perfetta salute, decide di diagnosticare un malanno a ciascuno di loro.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Jennifer Westfeldt, Friends With Kids, con Jennifer Westfeldt, Adam Scott. Jason e Julie, amici da tempo, decidono di avere un figlio insieme. Tuttavia si rendono conto che la nascita di un bambino ha cambiato e logorato i rapporti di altre coppie.

Stasera in tv venerdì 16 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. A causa di un equivoco, Arturo viene cacciato di casa dalla moglie. Ma non ne fa un dramma, anzi coglie l’occasione per reinventarsi una vita che ormai gli andava stretta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Anthony Minghella, Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon. Tom Ripley si reca in Italia per convincere il ricco Dickey a tornare in America dal padre. Ma, rimasto affascinato dal suo mondo, Tom lo uccide e ne assume l’identità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Gore Verbinski, Rango. Il camaleonte Rango si ritrova nella cittadina di Polvere, nel deserto del Mojave, e inizia a spacciarsi per grande pistolero. Gli abitanti, vessati da predatori e brutti ceffi, lo nominano subito sceriffo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer elite, con Robert De Niro, Jason Statham. Danny, un sicario che ha deciso di ritirarsi, scopre che l’ex collega Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco che vuole vendicare la morte dei suoi figli. Per salvarlo rientra in azione.