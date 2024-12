Filorosso Revolution 27 agosto: i tombaroli di Pompei e la piaga del caporalato fra i temi della serata

Martedì 27 agosto, Federico Ruffo è al timone di un nuovo appuntamento di Filorosso Revolution. Il programma è l’unico titolo di approfondimento politico e sociale presente nei palinsesti estivi di Rai 3. La puntata è visibile dalle ore 21:20.

Filorosso Revolution 27 agosto, i tombaroli di Pompei

A Filorosso Revolution di martedì 27 agosto c’è un’inchiesta sui tombaroli di Pompei. Con tale nome si definiscono quegli individui che accedono alle aree archeologiche abusivamente per rubare i beni antichi presenti.

Tale fenomeno, nelle scorse settimane, è stato accertato anche nel Parco Archeologico di Pompei. A ridosso dell’area protetta erano presenti un ristorante ed una villetta abusivi. Le autorità hanno provveduto, così, all’abbattimento. Durante tali procedure, hanno rinvenuto nell’abitazione una cantina. Da essa, partivano una serie di tunnel abusivi. Questi passaggi conducevano direttamente all’interno di Villa dei Misteri. Si tratta di una delle attrazioni principali della zona, visitata da molti turisti, affascinati dagli affreschi ben conservati.

Il caporalato a due mesi dalla morte Satnam Singh

A Filorosso Revolution del 27 agosto si torna a parlare di caporalato. Due mesi fa è morto Satnam Singh. Il bracciante indiano è rimasto gravemente ferito mentre lavorava, in nero, in un campo agricolo. Nonostante l’amputazione di un braccio, il suo datore di lavoro non lo ha portato in ospedale. L’uomo, anzi, lo ha abbandonato nei pressi della sua abitazione. Satnam è morto per emorragia. La vicenda ha provocato un’indignazione unanime. Gli inviati della trasmissione di Rai 3 si sono recati nei campi dell’agro pontino. Qui, verificano le condizioni di lavoro dei tanti stranieri impiegati nella filiera agroalimentare.

Infine, fra i temi previsti nell’appuntamento odierno di Filorosso Revolution vi è quello dei balneari. Tale categoria di lavoratori è da tempo al centro delle discussioni della politica italiana per le concessioni. Il governo ha deciso per una proroga. Il consiglio di stato, però, l’ha ritenuta illegittima. Sullo sfondo c’è l’Unione Europea, che invita il nostro paese a rispettare la direttiva Bolkenstein. In caso contrario, l’Italia rischia sanzioni.

Filorosso Revolution 27 agosto, gli ospiti

Filorosso Revolution del 27 agosto è visibile in streaming ed on demand sul sito di Rai Play. Vari gli ospiti presenti. Attesa la scrittrice Dacia Maraini, autrice di opere come La lunga vita di Marianna Ucria. Attesi Flavia Perina e Francesco Borgonovo. La prima è editorialista de La Stampa. Il secondo è il Vicedirettore de La Verità. Partecipa al dibattito Riccardo Iacona. Il giornalista, nei prossimi giorni, debutta con una nuova edizione di PresaDiretta. Ruffo coinvolge anche Flavio Caroli, storico dell’arte. Il padrone di casa dà il benvenuto, poi, al giornalista Goffredo Buccini. Infine, c’è Alessandro Cecchi Paone.