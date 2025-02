Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2025. Su Rai2, il game show condotto da Max Giusti, 99 da battere. Su Italia 1, il film con Chris Evans, Captain America: Civil War.

Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela ci porta in Sicilia, nei luoghi in cui sono state ambientate le indagini del commissario Salvo Montalbano (Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna, Marzamenni, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari) e incontra i protagonisti della popolare fiction.

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. Prosegue la spettacolare gara condotta da Max Giusti. Tutte le sfide si svolgono in un solo studio, allestito come una vera e propria arena in stile industriale, in cui sono presenti dei megafoni da cui una voce annuncia, di volta in volta, le sfide da affrontare e le regole che caratterizzano ogni gioco.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Non solo politica, cronaca e società nella scaletta del programma di Massimo Giletti, che recentemente ha ospitato Emis Killa, il rapper di Vimercate che si è ritirato da Sanremo qualche settimana prima dell’inizio, dopo aver saputo di essere indagato nell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Il programma di Nicola Porro è uno dei più graditi dalla maggioranza di governo. Del resto i rapporti tra il giornalista e Giorgia Meloni, che negli ultimi sette mesi è stata ospite due volte, sono ottimi. La premier è anche intervenuta a “La ripartenza”, evento organizzato da Porro a Milano il 30 gennaio.

Su Canale 5, alle 21.20, l’attualità con Grande Fratello. Da sempre l’amore è il grande protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le più solide coppie nate nella Casa ricordiamo quella formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. In questa edizione è scoppiata la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stasera, un nuovo capitolo.

Su La7, alle 21.15, il documentario Navalny: Cronaca di un omicidio di Stato. In prima tv, il docufilm di Ezio Mauro, su Alexei Navalny, il blogger e attivista russo deceduto nel febbraio del 2024 nel carcere della regione artica dove era detenuto, fra i più acerrimi oppositori di Vladimir Putin.

Su Tv8, alle 21.45, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri sbarca in Sardegna e più precisamente a Cagliari in cerca della migliore struttura della città. Sul fronte dell’accoglienza si sfidano: Hotel Villa Fanny, Hotel Aristeo, Neko Boutique Hotel, Hotel L’Ambasciata.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Finché social non ci separi. Rivediamo e divertiamoci con la replica dello show di Katia Follesa sul palco insieme al compagno (lo è stato anche di vita) Angelo Pisani per affrontare con ironia le insidie della convivenza di coppia.

I film di questa sera lunedì 17 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Guy Ritchie, La furia di un uomo, con Jason Statham. H, uomo freddo e misterioso, lavora per conto di una società di furgoni che trasporta valori per le strade di Los Angeles. Ma ben presto la sua routine prende una piega inaspettata.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Asghar Farhadi, Una separazione, con Leila Hatami. Iran: Nader, Simin e la loro figlia Termeh ottengono il visto per espatriare, ma l’uomo preferisce non allontanarsi dal padre malato di Alzheimer. Lei decide allora di chiedere la separazione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1970, di Howard Hawks, Rio Lobo, con John Wayne. Durante la Guerra Civile, il capitano Cardona e i suoi uomini attaccano un treno carico d’oro al comando del colonnello McNall, uccidendo un agente. McNally, che lo considerava suo figlio, giura vendetta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Anthony e Joe Russo, Captain America: Civil War, con Chris Evans, Robert Downey Jr. Le Nazioni Unite decidono di mettere sotto controllo le attività degli Avengers. La squadra si schiera così in due fazioni, capitanate rispettivamente da Iron Man (Robert Downey Jr.) e Captain America (Chris Evans). Divisi e con obiettivi diversi, gli eroi devono fronteggiare la minaccia di un terrorista.

Su Iris, alle 21.15, il film commedia del 2007, di Steven Soderbergh, Ocean’s Thirteen, con George Clooney, Al Pacino. Danny Ocean riunisce Rusty, Linus e il resto della banda per sabotare l’inaugurazione del casinò di Willy Banks. L’uomo ha rovinato Reuben Tishkoff, un vecchio amico di Danny.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2014, di Akiva Goldsman, Storia d’inverno, con Colin Farrell, Jennifer Connelly. New York, 1916. Durante una rapina in una villa, il ladro Peter Lake s’imbatte nella bella Beverly Penn, figlia del proprietario. Per entrambi è un colpo di fulmine, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni. La tranquilla esistenza del fruttivendolo Mariano e di sua moglie Miranda viene sconvolta quando un fotografo nota la donna e le propone di posare per un calendario.

Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Riccardo Antonaroli, Finché notte non ci separi, con Filippo Scicchitano, Pilar Fogliati. Eleonora e Valerio sono una coppia di neosposi, ma già stanchi di una serie di cose. La situazione peggiora quando lei trova un biglietto nascosto, con tanto di anello dell’ex fidanzata di lui.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Ali Abbasi, The Apprentice – Alle origini di Trump, con Sebastian Stan. Anni 70. Deciso ad uscire dall’ombra del padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, Donald J. Trump incontra Roy Cohn, che gli insegnerà ad acquisire ricchezza e potere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Chris Miller, Il gatto con gli stivali 3D. Dopo una rapina, l’amicizia fra il gatto con gli stivali e Humpty Dumpty si è bruscamente interrotta. Successivamente il destino li riunisce e cercheranno insieme d’impadronirsi dell’Oca dalle uova d’oro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis, Ben Affleck. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Andrew Niccol, Good Kill, con Ethan Hawke, Fatima El Bahraouy. La vera storia di Tom Egan, pilota di caccia, passato poi a guidare aeromobili a pilotaggio remoto, noti come droni. Con il passare del tempo metterà in dubbio le sue certezze.