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Verità Nascoste, la diretta della prima puntata: si parla del Delitto di Garlasco con le dichiarazioni della mamma di Alberto Stasi

Matteo Tuveri
1 Settembre 2026 2 Minuti di lettura
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Martedì 1° settembre va in onda la prima puntata di Verità Nascoste, che seguiremo in diretta. Il format prende il via alle ore 21:25 circa, su Rete 4. Alla conduzione del programma c’è Milo Infante, che debutta in prime time sulle reti Mediaset. Il giornalista arriva all’appuntamento dopo una vera e propria maratona televisiva. In totale, nella giornata odierna è in diretta per circa 8 ore, considerando gli impegni nel daytime con Ore 11 su Rete 4 e Verità Nascoste Il Diario su Canale 5.

Nella diretta della prima puntata di Verità Nascoste è protagonista il Delitto di Garlasco. Il conduttore, infatti, ha annunciato la lettura di una lettera della mamma di Alberto Stasi.

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Verità Nascoste diretta prima puntata, la scomparsa di Denise Pipitone

La prima puntata di Verità Nascoste prende il via. Il conduttore, in apertura, annuncia i temi della serata, che sarà interamente dedicata alla cronaca, con un ampio spazio al Delitto di Garlasco.

L’apertura dell’appuntamento, però, è dedicata alla scomparsa di Denise Pipitone, definita “una delle verità più nascoste” e avvenuta esattamente 22 anni fa. In studio, per una intervista, ci sono Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise.

Piera e Piero non nascondono l’amarezza: “Noi ci siamo affidati a coloro che ritenevamo ci potessero aiutare, invece c’è stato un nulla di fatto e ci troviamo ancora oggi a elemosinare ricerca e verità.  È come se il tempo si fosse fermato a quando aveva 4 anni“. L’inviata Francesca Crimi è a Mazara del Vallo e mostra i luoghi nei quali è scomparsa la bambina che all’epoca dei fatti aveva appena 4 anni.

Al conduttore e agli ospiti si uniscono Monica Leofreddi e la psichiatra Sarah Viola, che esprimono vicinanza ai genitori di Denise.

Piera Maggio

Il mistero di Pamela Genini

La prima puntata di Verità Nascoste procede con il mistero di Pamela Genini. La procura indaga per scoprire l’identità della persona che ha profanato la sua tomba. Il principale sospettato è Francesco Dolci, ospite in studio.

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