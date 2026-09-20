Si intitola Saman la puntata di domenica 20 settembre di Un Giorno in Pretura. La trasmissione è visibile nella seconda serata di Rai 3, a partire dalle ore 23:15 circa.

Un Giorno in Pretura Saman, una inchiesta di Silvia Marta Di Fonso

La trasmissione, in onda dal 1985 e che è una fra le più longeve della televisione italiana, non cambia il suo spirito originario. In ogni puntata, infatti, è ripercorso, con immagini inedite e le parole dei testimoni, un intero processo giudiziario legato a un particolare caso di cronaca di cui si è molto parlato nel corso degli ultimi anni.

Alla conduzione del format è confermata Roberta Petrelluzzi, padrona di casa della trasmissione sin dalla primissima puntata. Al suo fianco ci sono Tommi Liberti e Antonella Nafra. L’inchiesta odierna è realizzata da Silvia Marta Di Fonso e oltre che in televisione è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, dove è possibile rivedere anche gli appuntamenti delle passate edizioni.

La morte di Saman Abbas

Al centro della puntata di oggi di Un Giorno in Pretura sono ripercorse le tappe che hanno portato alla drammatica uccisione di Saman Abbas, giovane ragazza pakistana uccisa dai suoi famigliari nelle campagne di Novellara la notte del 1° maggio 2021.

L’inchiesta propone un focus, in primis, sugli eventi che hanno portato all’uccisione. Saman, infatti, non aveva intenzione di sottostare a un matrimonio combinato. Il suo desiderio per la libertà e l’autodeterminazione l’aveva portata a vivere in comunità, determinata a portare avanti la relazione con il suo vero amore, un ragazzo pakistano che viveva in Italia.

Per l’omicidio sono finiti sotto accusa i genitori, lo zio Danish e i due cugini. A puntare il dito contro di loro c’è Alì Haider, fratello minore della vittima nonché testimone quella notte della scomparsa della sorella.

Un Giorno in Pretura Saman, il processo

Le parole di Alì Hadler, come racconta Un Giorno in Pretura, sembrano essere confermate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza installate presso l’azienda agricola dove gli imputati lavoravano, che ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Saman.

Il format si concentra sul lungo processo giudiziario, soprattutto sul nodo che la Corte di Appello di Bologna è chiamata a sciogliere. I magistrati, infatti, devono capire se l’omicidio è scaturito dall’ennesima discussione in casa perché Saman voleva vivere la sua vita oppure se si sia trattato di un omicidio premeditato.