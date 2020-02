L’attrice Enrica Pintore è l’interprete di Clelia Calligaris, la capo commessa de Il Paradiso delle Signore, la serie in onda nel day time pomeridiano di Rai1. La giovane impiegata è tornata recentemente al suo posto nel grande magazzino di Milano dove si svolgono le vicende raccontate.

In questo momento il personaggio di Clelia Calligaris vive un momento positivo. Infatti ha conosciuto un amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), proprietario de Il Paradiso delle Signore. Il giovane imprenditore è rimasto affascinato dalla capo commessa che, inizialmente, non cede al corteggiamento.

Abbiamo incontrato Enrica Pintore che ci ha anticipato il futuro di Clelia Calligaris. Ecco l’intervista rilasciata a www.maridacaterini.it.

Il Paradiso delle Signore Enrica Pintore: intervista all’attrice interprete di Clelia Calligaris

Clelia sta vivendo un momento positivo. Ma è noto che è sempre innamorata di Luciano Cattaneo…

«Sì, Clelia vive un momento positivo. Lei ha avuto l’intuizione di farsi da parte dopo il rapporto sentimentale avuto con il ragionier Cattaneo. Negli ultimi tempi Luciano si è dimostrato molto freddo nei suoi riguardi e Clelia ha cercato di non intralciare la sua vita familiare, peraltro rattristata dal dramma del figlio Federico paralizzato dopo un incidente».

Riprenderà la love story tra Clelia e Luciano, dopo che quest’ultimo ha saputo che Federico non è suo figlio?

«Premetto che noi attori non sappiamo l’evolversi dei nostri personaggi. Ne conosciamo il futuro di settimana in settimana. Personalmente ritengo che il ragionier Cattaneo, nonostante abbia saputo di non essere il padre di Federico, non potrà lasciare la moglie e il figlio. Ricordiamo che negli anni ’60 non esisteva il divorzio. Certo Clelia sarebbe felice di formare una famiglia con Luciano. Ma ci sono troppi problemi».

Come si è sistemata Clelia a Milano?

«Ha preso in affitto un appartamento. Suo figlio Carletto va a scuola. E dopo la conclusione delle lezioni va a prenderlo una vicina di casa. Insomma una situazione abbastanza serena che Clelia meritava, dopo le grandi sofferenze vissute a causa del marito».

Qual è l’aspetto di Clelia che preferisce?

«Di lei apprezzo il suo altruismo e l’assoluta mancanza di pregiudizi verso gli altri. É ammirevole la maturità che mostra. Per questo le Veneri le chiedono continuamente consigli. Clelia non si è mai lasciata andare. E sotto questo aspetto io le somiglio. Inoltre ha saputo reprimere il sentimento che nutre per Luciano, suo primo grande amore, perché rispetta la vita degli altri».

Si aspettava il grande successo de Il Paradiso delle Signore?

«Avevamo molto desiderato l’affetto del pubblico. Ma non ce lo aspettavamo fino a questi livelli. Abbiamo Inoltre un grandissimo riscontro sui social. E ne siamo orgogliosi».

Ha altri progetti professionali?

«Le riprese de Il Paradiso delle Signore impegnano molto. Trascorriamo quasi tutta la settimana sul set dove siamo diventati amici e condividiamo gli spazi a disposizione. Pensi che, dopo la vita sul set, io, Giorgio Lupano e Ludovica Coscione, abbiamo iniziato a praticare lo sport dell’arrampicata».

A proposito di sport. Quali sono i suoi hobby preferiti?

«Oltre l’arrampicata, il tennis. Amo però anche il cinema e i viaggi. Mi piacerebbe ad esempio, finite le riprese de Il Paradiso delle Signore, visitare il Cile oppure il Perù».

Parliamo appunto delle riprese, quando finiscono quelle attuali e a quando il primo ciak della terza stagione…

«Ad aprile finiremo di girare le puntate attuali che vanno in onda fino alla conclusione di maggio. Credo che torneremo sul set per la terza stagione molto prima dello scorso anno».

Lei ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Recentemente l’abbiamo vista nel film tv Piaggio su Rai 1. Quali sono i suoi progetti futuri?

«Il mio sogno professionale è di portare in scena storie biografiche, magari di scrittrici vissute nell’Ottocento. Mi piacerebbe dar vita ad un personaggio tormentato, ma anche ad una grande sportiva. Ci sono state altre proposte nella serialità televisiva. Ma i tempi de Il Paradiso delle Signore non lo consentono. Io però sono estremamente soddisfatta e ringrazio Clelia Calligaris».