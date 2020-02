Oggi, 15 febbraio 2020, alle ore 14.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi vedrà ancora una volta i giovani talenti sfidarsi uno contro l’altro per ottenere un posto al serale. . Ospiti della puntata quattro ex allievi di ritorno dal Festival di Sanremo: Giordana Angi, Alberto Urso, Elodie ed Enrico Nigiotti.

Amici 19, puntata 15 febbraio 2020, diretta

Inizia il programma. Entra il ballerino Federico, che purtroppo in seguito ad un brutto infortunio alla mano non potrà partecipare alla fase serale del programma. Federico ringrazia tutti ed i suoi compagni spendono per lui parole di stima e di affetto.

Maria accoglie Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione del talent, che proprio la scorsa settimana ha partecipato al Festival di Sanremo. Insieme a lui ci sono altri tre famosi ex concorrenti del programma: Giordana Angi, Elodie ed Enrico Nigiotti.

Inizia la sfida a squadre. La prima prova vede Valentin vs Matteo. Vince Valentin.

La seconda prova vede Martina vs Francesco. La cantante propone un suo emozionante inedito, “Cara me”. Francesco canta invece “Laura non c’è” di Nek. Vince Martina. “Mi sono divertito, mi è piaciuto quello che ho fatto. Mi dispiace se non l’ho trasmesso ai professori” – dice Francesco. “Tu ti sarai divertito, ma noi no” – commenta Zerbi. “C’era più karaoke che Francesco”– chiosa Stash.

La terza sfida vede Javier vs Karina. Javier balla una coreografia sulle note di “Bella Ciao”. Karina danza un passo a due con Simone. Vince Javier.

La quarta sfida vede Gaia vs Nyv. La prima canta il suo inedito “Coco Chanel”. “Gaia mi piace molto molto molto” – commenta Elodie. Nyv si mette alla prova cercando di essere più sciolta sul palco. Canta “Treasure” di Bruno Mars.