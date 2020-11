Grace Ambrose è la giovane attrice che interpreta ne Il Paradiso delle Signore 5 il personaggio di Stefania Colombo. Attualmente Stefania è diventata una Venere nel grande magazzino e ha contribuito a far scoprire il furto di Pietro Conti ad una delle casse del magazzino.

Stefania è diventata funzionale alle dinamiche della serie in onda nel day time pomeridiano di Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:50. Abbiamo raggiunto telefonicamente Grace Ambrose.

Ecco l’intervista rilasciata a www.maridacaterini.it.

Il Paradiso delle Signore 5, intervista a Grace Ambrose, ovvero Stefania Colombo

Cominciamo proprio da Stefania Colombo. Ci racconta chi è?

«Stefania è cresciuta con un padre molto impegnato nel lavoro e sempre lontano. Per cui è stata affidata alla zia Ernesta, una lontana parente del padre che le ha fatto concludere la scuola dell’obbligo e successivamente l’ha portata a Milano. È una ragazza che ama la moda, il mondo dei rotocalchi, dei pettegolezzi e nell’ambiente milanese potrà avere sempre più notizie sui suoi beniamini dalle pagine patinate delle riviste. Inoltre Stefania ama sognare alla grande».

Chi è invece Grace Ambrose?

«Io sono di Roma, sono nata nella Capitale. Mia madre però è americana. Il mio nonno paterno era di nazionalità inglese, ma si era trasferito a Salerno con la nonna. Da qui il mio cognome Ambrose. Naturalmente sono bilingue, ho una sorella che sta per partire per l’università di Chicago dove studierà fotogiornalismo. Anche mia madre, una volta terminato il suo lavoro in Italia, ha intenzione di tornare negli Stati Uniti. Io per adesso rimango saldamente ancorata all’Italia. Mio padre vive in Veneto, mia madre a Roma».

Torniamo a Stefania. È risaputo che ha una cotta per Federico. Riuscirà a far innamorare il giovane Cattaneo?

«Stefania ha conosciuto Federico fin da quando erano bambini. Lui le è rimasto nel cuore e quando lo ha rivisto da grande si è emozionata molto. Crede di esserne innamorata. Stefania insomma si illude e non riesce a capire se Federico la considera una semplice amica, oppure Inizia a guardarla con occhi differenti. In lei la speranza ancora non è morta».

Stefania ha fatto scoprire il furto di Pietro Conti, il nipote di Vittorio, proprietario del grande magazzino. Si odieranno i due?

«Tra Stefania e Pietro si instaurerà un rapporto particolare. Ma per adesso niente di più. La Venere ritiene il giovane imprevedibile e non affidabile. Ma lei vuole essere carina con tutti e perciò si rivolge a lui con molta gentilezza».

Come è arrivata al Paradiso delle Signore?

«Ho sostenuto ben quattro provini, due da casa durante il lockdown e poi di persona con il regista e sceneggiatore Daniele Carnacina ed altri attori, tra i quali anche le Veneri. Hanno voluto constatare che insieme potevamo fare gruppo. Quando sono stata chiamata ero davvero estremamente felice».

É il suo primo ruolo importante in Tv?

«Sì, sul piccolo schermo è la mia prima volta in una serie importante. Sono stata nel cast di Compromessi sposi, film per le sale cinematografiche. Interpretavo proprio il ruolo della sposa. Adesso sarò presente nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore».

Ha qualche elemento in comune con il personaggio di Stefania?

«Come Stefania anche a me piace sognare in grande. Lei però non ha problemi ad esporsi. Io invece sono più riservata. Stefania inoltre è particolare come persona. Se io la dovessi incontrare non saprei se fidarmi o meno di lei».

Qual è il suo rapporto con i social?

«Sinceramente non sono molto social. Uso però Instagram ed amo occuparmi di quanto scrivono gli altri. Le confesserò di aver ricevuto complimenti ma anche critiche negative. La critica peggiore è stata la seguente: “sei simpatica come un bruscolino in un occhio”. Invece tra i complimenti mi dicono di apprezzare il personaggio, soprattutto perché guarda con molta speranza al futuro».

Come vede il suo futuro?

«A volte mi immagino negli Stati Uniti, magari su un palcoscenico teatrale a recitare e cantare in un musical. Davvero mi piacerebbe mettermi alla prova. Ma per adesso sono qui a Roma ancorata al Paradiso delle Signore che amo e dal quale non mi stacco».

Ha frequentato il teatro prima de Il Paradiso delle Signore?

«Facevo parte di una compagnia di teatro per famiglie e insegnavo ai bambini. Inoltre mi piace anche cantare, ma soltanto a livello amatoriale. E spesso mi immagino Stefania che canta sotto la doccia…».