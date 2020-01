La5 trasmette in prima serata il film tv dal titolo Undercover angel – Un angelo dal cielo. Si tratta di una pellicola di genere romantico e sentimentale, una vera e propria family comedy datata 2017. La durata è di un’ora e mezza e la distribuzione è della The Hallmark Channel.

Undercover Angel – Un angelo dal cielo – cast, attori, regia, riprese, location

Con la regia di Steven Monroe (La scelta di Jessica) recitano i seguenti attori Katharine Isabelle, Shawn Roberts, Lilah Fitzgerald, Clayton Chitty, Julian Christopher, Matt Ellis, Britt Irvin e Matthew MacCaull.

Il titolo originale è Undercover Angel.

Le riprese si sono svolte a Ottawa capitale del Canada. Alcuni dei luoghi che si sono trasformati in set per la storia sono stati il famoso ristorante Canal Ritz, la corte suprema del Canada ed uno studio televisivo di Ottawa.

Undercover Angel – Un angelo dal cielo | trama

La trama del film tv ruota intorno ad una madre single che ad un certo punto della sua vita si è trovata di fronte ad un totale cambiamento della sua esistenza. Robin Bladen (Katharine Isabelle) era stata felicemente sposata, ma il suo matrimonio era finito in maniera molto burrascosa con un divorzio difficile da ottenere.

I due ex coniugi avevano promesso di non rivedersi mai più. Allora Robin decide di allontanarsi dai luoghi nei quali è stata felice e di trasferirsi in una piccola cittadina. È intenzionata a vivere con sua figlia Sophie (Lilah Fitzgerald), in un appartamentino da lei acquistato.

Molto presto si rende conto che la casa è fatiscente ed ha bisogno di essere restaurata. Il lavoro da svolgere, per cercare di dare almeno una parvenza di vivibilità alla casa, è lungo e faticoso. Ma soprattutto richiede una somma ingente che Robin in questo momento non possiede.

La piccola Sophie soffre molto del trasferimento perché ha dovuto lasciare tutte le sue compagne e amicizie. Inoltre è preoccupata per i lavori di ristrutturazione che richiederanno tanti soldi.

Una sera prima di andare a letto rivolge una preghiera particolare al suo angelo custode e gli chiede di dare un aiuto alla mamma che si trova in grandi difficoltà.

A sua insaputa in cielo hanno ascoltato il desiderio della bimba ed hanno deciso di inviare un angelo custode di nome Henry (Shawn Roberts). L’entità spirituale assume le sembianze di un uomo molto gentile, di professione imprenditore. Offre alla disperata Robin di aiutarla a ristrutturare l’appartamento in cambio di una somma abbastanza vantaggiosa.

Robin accetta immediatamente e la stessa Sophie è molto felice.

I lavori iniziano e tra Robin e l’angelo Henry inizia a crearsi un rapporto molto intimo che non somiglia più all’amicizia. Henry comprende di essersi innamorato di una donna mortale. Dopo un’analisi del suo sentimento dovrà affrontare una dura e difficile scelta: restare sulla terra oppure tornare nella sua dimensione spirituale dopo aver assolto il compito che gli era stato affidato.