Sapore di Natale The Christmas Calendar su La5 – trama, cast, finale

La5 trasmette questa sera il tv movie a tema natalizio Sapore di Natale. L’appuntamento è in prima serata alle 21:15 sul canale 30 del digitale terrestre.

Sapore di Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast degli attori che recitano nel film Sapore di Natale è il seguente: Laura Bell Bundy, Brendon Zub, Paloma Kwiatkowski (Una madre lo sa), Frazey Ford, Johannah Newmarch, Jordan Ninkovich, Greg Rogers, Steven Cree Molison. La regia è affidata ad Allan Harmon.

Il film tv è una produzione canadese del 2017. Le musiche sono state composte appositamente da Christopher Nichel. La protagonista Emily è interpretata da Laura Bell Bundy che ha recitato in molte soap opera, tra cui Sentieri.

Le riprese si sono svolte interamente in Canada in più location. Il titolo completo è Sapore di Natale The Christmas Calendar. Il film è andato in onda lo scorso anno su Canale 5, la vigilia di Natale.

Sapore di Natale – trama del film in onda su La5

La trama del film ha come protagonista Emily, un giovane avvocato in carriera che è riuscita a crearsi un’ottima posizione ed è molto stimata dai colleghi. Ad un certo punto però ha deciso di abbandonare la grande città per trasferirsi nel piccolo centro in cui è nata. Qui è cresciuta con la nonna, poiché la madre era morta quando lei era soltanto una bambina.

Adesso è morta anche la nonna ed Emily ha deciso di rilevare la piccola pasticceria che la donna gestiva. Il locale era molto noto e gli affari andavano a gonfie vele. Il medesimo successo si ripete anche con la gestione di Emily. Ma un bel giorno un’altra pasticceria apre proprio di fronte e diventa un potenziale e temutissimo concorrente.

Ad aiutare Emily al banco dei dolci e in laboratorio c’è una sua amica il cui nome è Chey. Una mattina le due pasticcere trovano davanti alla porta una piccola casetta fatta di cartone. Scoprono che è il calendario dell’avvento. Ogni giorno che passa Emily apre una finestra nella casetta e vi trova una frase incoraggiante ed un piccolo regalo.

Sapore di Natale – il finale del film

Nella parte finale del film tutti iniziano a pensare che ci sia un corteggiatore segreto per la protagonista. Questa situazione singolare diventa nota agli abitanti del paese. Se ne occupa anche la stampa locale. Inizia così una vera e propria corsa per cercare di capire chi è il misterioso personaggio che fa ogni giorno questo singolare regalo ad Emily.

Si cominciano ad individuare i possibili corteggiatori della giovane pasticcera.Tre sono i candidati. Tre giovani che da tempo frequentano la pasticceria. I loro nomi sono James, Eddie e Wally. La stessa Emily comincia a controllare chi dei tre possa essere il misterioso donatore. Alla fine però si scopre che la situazione è molto diversa da quanto sembra.

Un vero e proprio colpo di scena rivoluziona tutto e prelude al gran finale.