Tutti insieme per Natale su Tv8 – trama, cast, finale

Tutti insieme per Natale è il film che Tv8 trasmette questa sera domenica 22 dicembre in prima serata alle 21:30. La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è di genere sentimentale.

Tutti insieme per Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Tutti insieme per Natale è composto dai seguenti attori: Jessy Schram (Luna di settembre), Chad Michael Murray, Teryl Rothery, Jeff Gonek, Cardi Wong, Rebekah Asselstine, Marlie Collins. La regia è di Allan Harmon.

La produzione è statunitense e risale al 2018. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles in differenti location. Il titolo originale è Road to Christmas.

Tutti insieme per Natale – trama del film in onda su Tv8

La trama del film ha come protagonista Maggie Baker, una giovane produttrice televisiva emergente che lavora a Los Angeles. Nell’avvicinarsi del Natale le è stato affidato il compito di realizzare uno speciale televisivo a tema. All’interno del servizio che ha per titolo Julia Wise Lifestyle dovrà intervistare la star televisiva Julia Wise che tra l’altro ospita lo speciale.

Maggie sa che per rendere un prodotto televisivo più accattivante c’è bisogno della diretta. Per questo dichiara apertamente che lo speciale natalizio andrà in onda live. Quando Julia apprende la notizia non approva la scelta. Ritiene che la registrazione di un programma renda il prodotto migliore ed esente da possibili imperfezioni. Per questo si rivolge al figlio Danny e gli chiede aiuto.

Danny è un ex produttore molto esperto di televisione. La madre gli chiede di inserire nel programma alcuni filmati che sono stati già registrati precedentemente.

Naturalmente di molti di questi filmati la protagonista principale è lei. Quando Maggie incontra Danny Wise, riconosce in lui un suo vecchio concorrente. Tra di loro c’è stata una rivalità in passato che non è riuscita mai a ricomporsi. Anche Maggie non è felice di lavorare con Danny. Ognuno dei due cerca di convincere l’altro che la propria visione dello spettacolo è la migliore. Il contrasto assume toni sempre più consistenti.

Alla fine Maggie deve accettare la presenza di alcuni filmati nello show. E per registrarli si mette in viaggio con Danny. Visitano località campestri per vedere e constatare come gli abitanti vivono lo spirito del Natale in periferia. Il viaggio è abbastanza lungo e le tappe sono molte.

Il finale del film in onda su Tv8

Il finale del film prelude all’happy ending. Lungo la strada però Danny e Maggie, discutendo tra di loro finiscono per assumere un atteggiamento meno ostile. Imparano a fidarsi l’uno dell’altra, si raccontano le proprie confidenze. E basano il loro rapporto su una fiducia reciproca che dovrà rivelarsi indispensabile per la riuscita del servizio natalizio. Alla fine finiscono per innamorarsi l’uno dell’altra.

Nel corso del viaggio inoltre Maggie scopre che Julia, il suo capo, ha altri due figli adottivi oltre Danny.

Questa rivelazione influirà sulla storia d’amore già nata tra Danny e Maggie. Dovranno accadere ancora altri eventi per arrivare auspicato happy ending finale.