Polo Nord – Il potere magico del Natale su Paramount Network, trama, cast, finale

Ancora atmosfere natalizie per Paramount Network che trasmette questa sera il film tv Polo Nord – il potere magico del Natale. Si tratta di un film di genere romantico sentimentale con atmosfere fantasy. L’appuntamento è in prima serata alle 21:15.

Il potere magico del Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Gli attori che recitano nel cast sono i seguenti: Lori Loughlin, Bailee Madison (Una stella per il ballo), Dermot Mulroney, Ava Telek, Marcia Bennett, Lisa Berry, Ella Rose Coderre, Arthur Holden, Christine Lan. La regia è di Douglas Barr.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti e in alcune zone del Vermont, stato americano noto soprattutto per i suoi paesaggi naturali molto suggestivi

La durata è di un’ora e 30 minuti, la distribuzione è della Hallmark Channel. Il titolo originale è Northpole: Open for Christmas e l’anno è il 2015.

Questo film tv fa parte di un ciclo di pellicole realizzate per il piccolo schermo e presentate in anteprima su Hallmark Channel degli Stati Uniti. Il primo film che ha inaugurato il breve ciclo aveva come titolo Polo Nord.

Il potere magico del Natale – trama del film in onda su Paramount Network

La trama ha come protagonista la giovane Mackenzie Warren (Lori Loughlin), una imprenditrice di successo che ha sempre pensato esclusivamente al suo lavoro. In effetti sembra vivere una vita perfetta in cui ogni azione è programmata e quindi senza scossoni. Un giorno però qualcosa cambia.

La zia Grace con la quale ha sempre avuto un rapporto particolare fin dall’infanzia, muore improvvisamente. Mackenzie viene a sapere che le ha lasciato in eredità una locanda. Quando si reca sul posto per vedere il luogo decide di ristrutturare la locanda e di venderla poi ad un imprenditore.

La locanda ha come nome Northen Light Mountain Inn e si trova nel Vermont. Mackenzie però non sa che non si tratta di un semplice hotel. Infatti la struttura è utilizzata da Babbo Natale come se fosse una magica centrale elettrica. É qui infatti che il vecchio Babbo Natale viene ad alimentare la sua slitta durante la magica notte della vigilia.

Il finale del film Il potere magico del Natale

Naturalmente se la locanda verrà ristrutturata e venduta, Babbo Natale riceverà un enorme danno e i bambini non potranno più ricevere i regali durante la notte del 24 dicembre.

Per porre rimedio ad un tale drammatico evento ed aiutare Mackenzie a riscoprire il vero spirito del Natale, Babbo Natale invia sulla terra Clementine a capo di un gruppo di elfi. Lo scopo è proprio di aiutare Mackenzie a riscoprire lo spirito natalizio e a fare in modo che la locanda possa continuare a ricoprire il ruolo del passato.

Mentre accade tutto questo Mackenzie incontra Ian Hannover (Dermot Mulroney) un giovane che la aiuta nella ristrutturazione della locanda. Ma l’importante è che il Northern Lights Mountain Inn non venga venduto, e almeno la notte del 24 dicembre sia riservato a Babbo Natale.