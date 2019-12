Il Gran Varietà diretta 23 dicembre – Con Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli

Il Gran Varietà diretta. Alle 23:30 di questa sera, Maurizio Costanzo condurrà insieme alla giornalista Lisa Marzoli, su Rai 1, la prima puntata del programma voluto in ricordo dell’autore televisivo e regista Antonello Falqui.

Falqui è considerato il padre del varietà italiano. Esordì in Rai con l’inizio delle trasmissioni della nostra tv pubblica, negli anni ’50, ed è stato autore e regista di decine di spettacoli. Dalle sue idee sono nati i successi di gran parte degli artisti che hanno segnato la storia della televisione.

Tra gli altri, con Antonello Falqui ha lavorato anche Maurizio Costanzo. Sarà proprio lui, insieme a Lisa Marzoli, a tributargli il ricordo in quattro puntate su Rai 1. Il Gran Varietà è un viaggio tra le immagini dei suoi spettacoli più importanti.

Nella prima puntata del 23 dicembre, che vi racconteremo in diretta, proporrà gli estratti di “Bambole non c’è una lira”, “Partitissima”, “Stasera niente di nuovo” – con Sandra Mondaini e raimondo Vianello – e “Al Paradise”.