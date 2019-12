Pagine d’amore a Natale su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 manda in onda questo pomeriggio il film tv Pagine d’amore a Natale. La pellicola va in onda anche sul canale 502 per la fruizione in alta definizione. L’appuntamento è alle 15:35.

Ricordiamo che in questa fascia oraria fino al 27 dicembre compreso non va in onda Detto Fatto sostituito da due film. Il primo di oggi, in onda alle 14:00, ha per titolo La dolce luce del Natale. Mentre il film che vi proponiamo ha per titolo Pagine d’amore a Natale.

Pagine d’amore a Natale film – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film tv Pagine d’amore a Natale è composto dai seguenti attori Scottie Thompson (Il gioco del ricatto), Ryan Paevey, Erica Tremblay, Colleen Winton, Jan Bos, Juliana Wimbles, Chris Shields, Dakota Guppy, Shelby Armstrong. La regia è di Alex Wright.

Si tratta di una storia con atmosfere sentimentali a tema natalizio. Il titolo originale è Hope at Christmas. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense e canadese. I film è datato 2018 e va in onda in prima visione tv assoluta in Italia.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nella cittadina di Hopewell nella Carolina del Nord.

Pagine d’amore a Natale film – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagoniste una madre divorziata e una figlia. Si tratta di Sydney, che si è separata da poco dal marito, e della figlia Rayanne. Ambedue stanno cercando di ricostruire la loro vita dopo la separazione. Per questo motivo Sidney decide di recarsi con la figlia a Hopewell, il piccolo centro della Carolina del Nord dove ha vissuto la propria infanzia. Sydney ha deciso di trascorrere qui le vacanze di Natale insieme ai genitori. Cerca così di rivivere i tempi della sua infanzia.

Per lei si tratta di rielaborare tutta la propria esistenza e trovare un senso al futuro della figlia Rayanne. Il primo passo di Sydney è cercare di vendere la casa che le è stata lasciata in eredità. Con i soldi recuperati desidera trasferirsi in una città differente e ricominciare a vivere.

Sydney ha comunque perso ogni attrattiva verso il Natale. Deve recuperare l’amore per il prossimo e soprattutto lo spirito natalizio. Hopewell è il posto migliore per poter raggiungere questo obiettivo, anche perché la cittadina si prepara per celebrare la notte più lunga dell’anno in maniera molto coinvolgente.

Il finale della pellicola in onda su Rai 2

Mentre madre e figlia cercano di partecipare alla preparazione delle luminarie e degli addobbi natalizi, viene loro in aiuto Mac, l’insegnante della scuola elementare del posto. Il giovane, tra l’altro molto affascinante, è totalmente preso dallo spirito del Natale e crede fortemente nel grande impatto di questa festività sull’animo delle persone.

Sarà proprio attraverso Mac che Sydney riuscirà a recuperare la magia del Natale. Man mano che i due giovani si conoscono meglio, Sydney comprende che si tratta davvero di un uomo buono, quasi l’incarnazione del fidanzato e del marito perfetto. Insomma il compagno che lei ha sempre desiderato ma che purtroppo non aveva ancora incontrato.