Viva Sanremo esordio di Pino Strabioli su Radio 2 per il Festival del 2020

Inizia a grandi passi l’avvicinamento verso il Festival della canzone italiana del 2020 con Pino Strabioli che conduce Viva Sanremo. Il programma va in onda su Rai Radio 2 da sabato 28 dicembre su Rai Radio2, alle 11.00.

Viva Sanremo con Pino Strabioli su Radio 2 – anticipazioni

Con Viva Sanremo Pino Strabioli fa il proprio esordio sulla Radio. E’ infatti la sua prima volta sulle onde herziane. E vuole celebrare la manifestazione canora made in Italy arrivata alla settantesima edizione. Un evento annuale che, più di ogni altra kermesse, ha segnato la storia della musica e del costume italiano. Pino Strabioli ha confezionato un programma proprio In occasione della 70° edizione del Festival di Sanremo. Infatti ripercorrerà i momenti principali dei festival precedenti e si proietterà verso quello in arrivo, svelandone anticipazioni e curiosità.

Viva Sanremo con Pino Strabioli – il conduttore racconta

Strabioli racconta a maridacaterini.it: “Viva Sanremo si compone di 8 puntate, in onda settimanalmente nella fascia oraria dalle 11.00 alle 12.00. E’ la medesima fascia in cui andava in onda Fiorello. Andiamo in diretta e saremo in onda fino al 16 febbraio, la settimana dopo la conclusione del festival”.

Strabioli continua: “La prima puntata di oggi 28 dicembre è dedicata ai giovani del festival di ieri e di oggi. Parleremo di artisti che devono la grande popolarità a Sanremo. Tra questi ci sono Eros Ramazzotti, Elisa, Laura Pausini, Arisa, per arrivare a Mahmood che ha vinto Sanremo 2019 lo scorso febbraio”.

“Inizieremo dal 1951 quando i telespettatori hanno conosciuto Nunzio Filogamo. Inoltre accanto a me c’è ancora Gino Castaldo che è esperto di Radio e mi terrà a battesimo sulle onde herziane”.

Strabioli anticipa: Nella puntata di oggi cercherò di raggiungere telefonicamente Amadeus per chiedergli come si sta preparando alla conduzione del Festival. Inoltre farò di tutto per fargli anticipare qualche notizia sulla manifestazione. Invece, nella seconda parte di ogni puntata ho come ospiti gli otto ragazzi della Sezione Giovani di Sanremo 2020. Con loro parlerò del brano che interpretano e li intervisto sulle loro aspettative per il futuro.

Strabioli conclude: nella seconda puntata avrò come ospite Gennaro Sangiorgi. Ci sarà anche Gianluca Guidi che parla del padre Johnny Dorelli e di quando condusse una edizione della kermesse canora.

Pino Strabioli condurrà anche Grazie dei fiori su Rai 3. La nuova edizione inizia dal 13 febbraio e dura per sei settimane.

Questa volta il programma vuole ricordare cantanti che sono scomparsi ma che hanno lasciato una grande eredità nel mondo della musica. Tra questi: Rino Gaetano, Umberto Bindi, Gabriella Ferri, Franco Califano, Luigi Tenco.

Viva Sanremo dove vederlo

“Viva Sanremo è fruibile su Rai Radio2 – la radio ufficiale del festival di Sanremo – tutti i sabati e le domeniche, dalle 11 alle 12.

In streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.