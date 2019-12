La dottoressa dell’isola: Un nuovo inizio su Rai 2 – trama, cast, finale

Oggi va in onda su Rai 2 il film tv dal titolo La dottoressa dell’isola: Un nuovo inizio. L’appuntamento e per le 14:00 sulla seconda rete di viale Mazzini in sostituzione del programma Detto Fatto.

Un nuovo inizio – cast, attori, regia, location e riprese

Il cast del film La dottoressa dell’isola: Un nuovo inizio è composto dai seguenti attori: Anja Knauer, Tobias Licht, Helmut Zierl (Incanto d’amore), Tyron Ricketts, Dennenesch Zoudé, Valentina Sauca, Andreas Guenther, Selam Tadese. La regia è di Peter Stauch.

La pellicola realizzata appositamente per il piccolo schermo è una produzione tedesca del 2018 di genere drammatico con elementi sentimentali. La durata è di un’ora e 30 minuti. Le riprese si sono svolte in Germania, in particolare a Francoforte, e nelle isole Mauritius. Qui in alcune location molto suggestive si svolge la seconda parte del film tv.

Il titolo originale è Die Inselärztin: Neustart auf Mauritius.

Un nuovo inizio – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film ha come protagonista Filipa Wagner (Anja Knauer), una giovane dottoressa che lavora come chirurgo presso l’ospedale universitario di Francoforte. La sua vita si svolge in costante e frenetica tensione. Qui infatti arrivano pazienti affetti da ogni tipo di patologie e molto spesso in pericolo di vita.

La dottoressa Wagner ha svolto sempre con grande professionalità e dedizione il proprio lavoro. Ma è arrivata ad un punto della sua vita in cui si sente tremendamente stanca. Proprio in tale frangente arriva per lei una proposta professionale del tutto inaspettata. Le viene infatti offerto il compito di medico di guardia presso un mega hotel di lusso che si trova alle Mauritius.

La proposta è ancor più accattivante perché l’orario di lavoro è estremamente comodo: si tratta infatti di mezza giornata. Filipa Wagner già sogna le spiagge incontaminate e paradisiache, il mare pulito e limpido ed una vita molto più tranquilla. Non dovrà più trascorrere un’esistenza frenetica nei disperati tentativi di salvare le vite umane, ma si dovrà concentrare soltanto sui piccoli inconvenienti degli ospiti del grande resort.

Arrivata sul posto la dottoressa incontra il barista dell’hotel Mike (Tyron Ricketts), un giovane intelligente e di belle prospettive che cerca, con questo lavoro, di guadagnare di più. Inoltre conosce il suo nuovo capo il direttore dell’hotel Kulovits (Helmut Zierl), che presenta alla dottoressa i suoi ospiti e li rassicura anticipando loro che avranno le migliori cure mediche. La situazione però, che sembrava idilliaca, molto presto cambia completamente prospettiva. Un cameriere dell’hotel Jimmy (Selam Tadese) si ferisce gravemente.

Il finale del film tv nel pomeriggio di Rai 2

Nella parte finale del film si concentrano molte situazioni drammatiche. Infatti primi soccorsi al cameriere ferito vengono portati proprio da Filipa che subito dopo lo conduce all’ospedale locale. Qui la dottoressa Wagner si rende conto che il capo del reparto del Pronto Soccorso dell’ospedale, il dottor Daniel Booker (Tobias Licht), non sta prestando le adeguate cure mediche necessarie al malato le cui condizioni si stanno pericolosamente aggravando. Se non si interviene in un determinato modo, il cameriere rischia di morire.

La dottoressa Wagner dovrà combattere con tutte le sue forze per cercare di convincere il collega ad effettuare l’intervento risolutivo.

Finisce così la vita idilliaca che la dottoressa aveva ipotizzato Insomma non si può fuggire dalle proprie responsabilità, soprattutto quando si è un medico.